Coronavirus e acque di scarico, al via rete di sorveglianza epidemiologica Prende il via SARI (sorveglianza Ambientale Reflue in Italia), il progetto di sorveglianza epidemiologica di Sars-Cov-2 attraverso l'analisi delle acque reflue urbane, che fornirà indicazioni utili sull'andamento epidemico e sull'allerta precoce di focolai nelle prossime fasi dell'emergenza. Una rete di strutture territoriali che, con il coordinamento tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, analizzerà la presenza di tracce del virus

