Miriam Leone fidanzata, è confermato: spuntano scatti inediti – FOTO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Miriam Leone è fidanzata: arriva la conferma definitiva grazie a degli scatti esclusivi della rivista ‘Chi’. Ecco chi è il fortunato che condiviso un weekend da sogno con l’ex Miss Italia. Gli italiani dovranno rassegnarsi: Miriam Leone è fidanzata. Le indiscrezioni correvano ormai da tempo, ma ora, grazie a degli scatti inediti forniti dal quotidiano … L'articolo Miriam Leone fidanzata, è confermato: spuntano scatti inediti – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

zazoomblog : Miriam Leone beccata con il fidanzato sul Lago di Como (Foto) - #Miriam #Leone #beccata #fidanzato - 9ipsoiure7 : Volevo dire a Miriam Leone che M sta anche per Matteo e per Martari però ok - perfectderavin : RT @LoveYou3000__: io bimba delle serie tv di Rai 1 dico che la dama velata era un gioiellino e che Lino Gaunciale e Miriam Leone insieme e… - FredtheFake : @Tammeo6 Kuesta è l’unika makkina su kui ci si fa sabbiotti kome kon le foto di Miriam Leone - S_oh_my : dirò una cosa impopolare: miriam leone bellabella ma come attrice helpmeImdying -