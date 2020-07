Lorella Cuccarini la somiglianza è incredibile “siamo due gocce d’acqua, così dicono” (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lorella Cuccarini, le vacanze in famiglia condivise con il suo pubblico Lorella Cuccarini siamo abituati a vederla ogni giorno in TV, anzi eravamo abituati dato che adesso la sua trasmissione è andata in vacanza. Da settembre ha condiviso la conduzione de La vita in diretta con Alberto Matano. Sono stati forse gli unici a non essersi fermati durante il periodo dell’emergenza sanitaria. Hanno scelto di continuare a fare compagnia al pubblico che infatti oggi non li cambierebbe proprio con nessuno. Gli ascolti parlano chiaro, hanno raggiunto cifre record. Lorella è una tra le conduttrici più amate, i suoi ammiratori adesso che non possono seguirla in TV, scelgono di seguirla on-line, sui social dove rende partecipi tutti circa le sue vacanze estive. Così in questi giorni ha pubblicato lo scatto insieme alla figlia che ha lasciato tutti senza parole visto ... Leggi su kontrokultura

AndreaParre87 : A proposito di Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, di Lorella Cuccarini e Alberto Matano e di una TV in cui la sola… - CIAfra73 : @LCuccarini Diciamolo al mondo chi era Lorella Cuccarini!!! Daje - LEOREDBARON : RT @danoris2110: Peppino di Capri, Rita Pavone, Lorella Cuccarini, Iva Zanicchi, Platinette. No, giusto per rimarcare l'idea di futuro che… - emilzapa : @LucillaMasini Pare che sia GUARITO e non sia più GAY. Si cominciano a raccogliere le prove per la beatificazione d… - _Alessio_88 : Le mie conduttrici preferite sono Lorella Cuccarini e Rita Dalla Chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini massacra Matano? Retroscena: nella replica, la firma che non si è vista Liberoquotidiano.it Beppe Convertini e Alberto Matano, noto politico li attacca pesantemente “Sono gay”

Nei giorni scorsi ed esattamente il giorno dopo la chiusura stagionale del programma La vita in diretta sembra che il conduttore Alberto Matano sia finito al centro di alcune polemiche e pesanti accus ...

Il pianoforte della Vespucci suonato dal comandante per omaggiare Ennio Morricone

La Marina Militare su Twitter: "Dal pianoforte della nave Amerigo Vespucci suonato dal suo comandante, con lo splendido sfondo di Taormina e dell'Etna, il saluto al Maestro Ennio Morricone." Twitter M ...

Nei giorni scorsi ed esattamente il giorno dopo la chiusura stagionale del programma La vita in diretta sembra che il conduttore Alberto Matano sia finito al centro di alcune polemiche e pesanti accus ...La Marina Militare su Twitter: "Dal pianoforte della nave Amerigo Vespucci suonato dal suo comandante, con lo splendido sfondo di Taormina e dell'Etna, il saluto al Maestro Ennio Morricone." Twitter M ...