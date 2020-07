Coronavirus, aereo dal Qatar con 135 bengalesi a bordo. Venezia, un altro imprenditore positivo. Terapia intensiva di Bergamo è covid free. Il bollettino dell’8 luglio – LIVE (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del covid 19. Coronavirus news in Italia19.10 – Coronavirus, la Ryder Cup slitta al 2021. Rinviata di un anno quella di Roma: dal 2022 al 2023 fonte foto https://www.facebook.com/RyderCupEuropeanTeam17.20 – Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 8 luglio 17.00 – Terapia intensiva di Bergamo è covid free La Terapia intensiva di Bergamo è covid ... Leggi su newsmondo

