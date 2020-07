Resident Evil Village punterà su molti personaggi secondari? (Di martedì 7 luglio 2020) Fin dal suo annuncio Resident Evil Village ha fatto molto discutere i fan. In effetti tra visuale in prima persona, lupi mannari ed il ritorno di alcuni personaggi iconici di carne al fuoco ne abbiamo davvero tanta.Non mancano poi i numerosissimi rumor, il più recente relativo alla presenza di moltissimi personaggi secondari all'interno del nuovo titolo di Capcom. Il noto leaker Dusk Golem ha infatti pubblicato un post su Twitter in cui spiega che i personaggi secondari non saranno numerosi come in The Evil Within 2, tuttavia Resident Evil Village punterà moltissimo su di essi ed avranno un ruolo molto più importante rispetto a quanto visto nei precedenti capitoli.Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le dovute cautele, infatti pur trattandosi di una fonte affidabile dobbiamo tener conto che Capcom non ha ancora rilasciato ... Leggi su eurogamer

