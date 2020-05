Ascolti tv | dati Auditel domenica 3 maggio | L’allieva 2 sfiora i 4 milioni

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nuova vittoria per la fiction ‘L’Allieva 2‘, in replica su Rai1, che vince il prime time del 3con 3.976.000 spettatori e il 14.3% di share.tv prime time A seguire, testa a testa, tra ‘Che Tempo Che Fa‘ su Rai2 (2.616.000 spettatori, share 9,1%, per il programma, e 1.990.000 spettatori, share 9.7%, per il successivo ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’) e ‘Live – Non è la D’Urso‘ su Canale 5 (2.389.000 spettatori, share 12.2%). A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Non è L’Arena’ su La7 (1.756.000 spettatori, share 6%, nella prima parte, e 1.699.000 spettatori, share 8.8%, nella seconda), ‘Vi Presento i Nostri‘ su Italia 1 (1.744.000 spettatori, share 6.2%), ‘Un Giorno in Pretura‘ su Rai3 (1.303.000 spettatori, share 4.7%), ...