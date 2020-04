Coronavirus, oggi in Italia 260 morti, 1.808 guariti e 2.324 nuovi casi: è il numero di decessi più basso da 42 giorni [DATI] (Di domenica 26 aprile 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 260 morti, 1.808 guariti e 2.324 nuovi casi. Il numero di morti non era così basso dal 14 marzo, un mese e mezzo fa. A breve tutti i dettagli sui tamponi effettuati e sulla geografia, Regione per Regione, dei dati odierni. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 197.675 contagiati 26.644 morti 64.928 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 106.103. Questi pazienti sono così suddivisi: 21.372 ricoverate in ospedale (20%) 2.009 ricoverate in terapia intensiva (2%) 82.722 in isolamento domiciliare (78%) Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 93 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 161 in meno, per un totale di 254 ricoveri in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - domenica 26 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus Italia e mondo, ultime notizie sui contagi di oggi. LIVE Sky Tg24 Coronavirus: curva risale a Milano con 463 nuovi contagi, in città +241

Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Risale a Milano la curva dei contagi del coronavirus. Dopo il timido calo di nuovi casi, ieri, oggi il numero dei positivi sale a 18.371 in provincia (+463) e a 7.788 in ...

Coronavirus: in Sicilia boom di guariti e calano ricoveri e contagi

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di oggi (domenica 26 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

