Ospedale Da Procida | l’associazione Serra consegna un nuovo apparecchio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Oggi 17 aprile 2020, presso il Plesso “Giovanni Da” dell’A.O.U. di Salerno in presenza del Commissario Straordinario dr. Vincenzo D’Amato, il Direttore UOC Radiologia Dr. Mattia Carbone, il Direttore UOC Ingegneria Clonica Ing. Angelo Marra e CEO & Dir. Commerciale MedicalSA srl Dr. Francesco Natale, il Presidente dell’Ass. Angeladi Salerno, Arturo Iannelli hato lo strumento in grado di eseguire rx al torace a pazienti allettati per contrastare l’emergenza covid-19 del costo di 52.460,00 euro. Per l’acquisto del macchinario, il Presidente dell’AngelaSalerno aveva lanciato una campagna raccolta fondi #Dacontrocovid-19, stanziando i primi 5.000,00 euro. In poco tempo si sono uniti molte associazioni di volontariato, imprenditori di Salerno e privati: ...