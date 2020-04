Coronavirus riapertura scuole, Locatelli: «Posso dire la mia, ma la decisione spetta al governo» (Di lunedì 13 aprile 2020) Lunedì 13 aprile 2020 – Coronavirus riapertura scuole. Il governo spinge per lo sblocco del lockdown, ma gli esperti continuano a tirare il freno a mano. È vero che agli scienziati spetta il compito di dire come stanno le cose e ai politici l’ultima parola, ma vogliamo riportare una parte dell’intervento di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Css), che a ‘Che tempo che fa’ ha dichiarato chiaro e tondo: «Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno». Coronavirus riapertura scuole, Locatelli: «Posso dire la mia, ma la decisione spetta al governo» Nonostante la curva del contagio sia in calo, Locatelli è più propenso alla didattica a distanza fino alla fine dell’anno scolastico 2020. ... Leggi su urbanpost Coronavirus - Locatelli (Css) : “Riflettere su possibile riapertura delle scuole da settembre”

Coronavirus in Italia - ultime notizie. Piemonte e Lombardia dicono no alla riapertura delle librerie

