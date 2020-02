Tina Kunakey a Parigi presenta Zakari, il fratello della modella ha i suoi stessi capelli ricci (Di venerdì 28 febbraio 2020) Si chiama Zakari ed è il fratello di Tina Kunakey. È apparso al fianco della modella alle sfilate della Paris Fashion Week e ha incantato tutti con la sua bellezza mozzafiato. Somiglia in modo impressionante alla sorella, ha i suoi stessi capelli ricci e degli addominali scolpiti che farebbero impazzire ogni donna. Leggi su fanpage

