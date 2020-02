Achille Lauro fischiato a Sanremo 2020. Fiorello: “Voglio una foto con te” (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020: Achille Lauro fischiato dal pubblico. Fiorello sdrammatizza: “Voglio una foto con te” Durante la quarta serata di Sanremo 2020 il Campione in gara Achille Lauro è stato fischiato dal pubblico del Teatro Ariston al suo ingresso in scena. Il look dell’artista, vestito per l’occasione dalla Marchesa Luisa Casati Stampa, ha scatenato una protesta partita dal pubblico in platea. Sui social, invece, Achille Lauro continua a essere uno tra i più apprezzati e sostenuti. Contestazioni inaspettate delle quali, richiamando il titolo del suo brano portato in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo targato Amadeus Me Ne Frego, l’artista è sembrato fregarsene. Nelle scorse ore il cantante aveva motivato la scelta dei suoi look, parlando di rifiuto delle convenzioni, contro una mentalità maschilista e omofobica. Per sdrammatizzare la ... lanostratv

domeniconaso : Achille Lauro ha rispettato un grande brano. Lo ha rispettato cantandolo con rispetto, senza strafare, senza stravo… - trash_italiano : Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020 - trash_italiano : ACHILLE LAURO SEI TU IL FESTIVAL. SEI TU. #Sanremo2020 -