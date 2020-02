Coronavirus ultime notizie, sale ancora il numero dei contagi. Una persona muore a Hong Kong (Di martedì 4 febbraio 2020) Coronavirus ultime notizie, aumenta ancora il numero dei contagi e c’è un altro decesso al di fuori della Cina. Infatti una persona è morta a Hong Kong. La Commissione Sanitaria Cinese ha rilasciato i dati aggiornati questa mattina. Il numero dei morti in Cina è arrivato a 425, con 64 decessi in un giorno. Le persone contagiate, in tutto il Paese, arrivano a 20.438. Per quanto riguarda i pazienti guariti, il numero è di 635. Dunque anche in questo senso il dato è positivo. Nelle ultime 24 ore sono infatti guarite 160 persone. Coronavirus, il primo morto a Hong Kong Intanto a Hong Kong si registra il primo decesso per il Coronavirus. A perdere la vita è un uomo di 39 anni che aveva fatto un viaggio a Wuhan il 21 gennaio scorso. Si trattava di uno dei 15 casi registrati a Hong Kong e si era recato in ospedale solo la scorsa settimana, con sintomi influenzali. Ulteriori ... ultimenotizieflash

