Amrabat alla Fiorentina: «Ho scelto con il cuore» (Di venerdì 31 gennaio 2020) È fatta per Amrabat alla Fiorentina, il club viola ha superato definitivamente il Napoli nella notte e chiuso l’affare con il Verona per 20 milioni più 1 di bonus. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il calciatore è arrivato a Milano per la firma e ha rilasciato una prima dichiarazione #Amrabat appena arrivato a Milano per firmare con la @acfFiorentina: “Ho scelto con il cuore” @SkySport #calciomercato @HellasVeronaFC — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2020 L'articolo Amrabat alla Fiorentina: «Ho scelto con il cuore» ilNapolista. ilnapolista

