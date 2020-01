Torino, Comi: «Siamo stati penalizzati. Rebic da rosso» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il direttore generale del Torino Comi ha commentato la sfida di Coppa Italia contro il Milan, costata l’eliminazione ai granata Il direttore generale del Torino Comi ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro il Milan: «Siamo stati penalizzati da una decisione assurda dell’arbitro». «Non mi spiego come non abbia visto un’espulsione incredibile per Rebic. Siamo allibiti e delusi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TorinoFC_1906 : Comi: 'Siamo stati penalizzati' | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - Toro_News : 'Incredibile che l'arbitro non l'abbia espulso!'. #Comi polemico nel post partita di #MilanTorino - toropuntoit : #CoppaItalia, le parole di Antonio #Comi prima di #MilanTorino. E sul #mercato... -