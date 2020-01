Migranti, Msf racconta le condizioni di salute dei braccianti nelle campagne della Basilicata (Di martedì 21 gennaio 2020) Vivere alla giornata. Un’espressione che a qualcuno potrebbe evocare sensazioni positive: zero stress, nessuna preoccupazione per il futuro. Ma per i Migranti impiegati come braccianti nel Metapontino ha un altro significato: poter contare solo sulla sicurezza di una manciata di ore. Vivono in casolari fatiscenti e baraccopoli, senza acqua potabile, in pessime condizioni igienico-sanitarie e con serie difficoltà di accesso alle cure. È quanto testimoniato dal rapporto di Medici Senza Frontiere dal titolo “Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane”, presentato oggi 21 gennaio a Matera. Tra luglio e novembre 2019, Msf ha svolto attività di supporto medico e sociale in prossimità degli insediamenti informali (veri e propri ghetti) nelle aree rurali della Basilicata. Credit: Maurizio Debanne/MSF Gli operatori hanno effettuato con le loro unità ... open.online

