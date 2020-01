Divieto di fumo allo stadio di San Siro: la nuova proposta di Sala (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non si ferma la lotta al fumo del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo aver annunciato di voler estendere il Divieto di fumo entro il 2030 in tutte le code all’aperto e alle fermate del tram, adesso cerca di vietarlo anche all’interno dello stadio di San Siro. Il Primo Cittadino di Milano rincara la dose e aggiunge: “È mia intenzione vietare le sigarette anche all’interno dello stadio di San Siro“. Il sindaco di Milano ha annunciato che il Divieto di fumo allo stadio di San Siro potrebbe essere introdotto “attraverso un’ordinanza, se viene approvato il regolamento, che conterrà regole su tanti aspetti, perché il vero rischio è che si riduca la questione ambientale a traffico e riscaldamento“, aggiungendo inoltre che “Questa è la visione della Giunta ogni proposta dovrà passare dal Consiglio comunale”. Divieto di fumo allo ... notizie

NicolaPorro : Genialata di Sala. Divieto di fumo alle fermate. E alle manifestazioni friday for future. E nella serie madeinitaly… - repubblica : Divieto di fumo, Sala rilancia: 'Stadio di San Siro smoking free in tempi non lunghi' - Agenzia_Ansa : L'annuncio del sindaco di #Milano: 'Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto'. A breve il divieto al… -