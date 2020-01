Sci alpino, Marta Bassino ottima terza nelle qualifiche del parallelo di Sestriere 2020. Passano anche Goggia, Brignone e Pirovano (Di domenica 19 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin si conferma la donna da battere nel gigante parallelo del Sestriere. L’americana ha chiuso al primo posto la qualificazione, vincendo entrambe le sue run contro la rivale Petra Vlhova e chiudendo con un tempo complessivo di 44”55. La leader della classifica generale di Coppa del Mondo è ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2020 ed oggi sembra essere l’occasione giusta per interrompere questa serie negativa. La svizzera Wendy Holdener è stata la più veloce nella seconda run ed è forse la principale avversaria di Shiffrin. La sciatrice elvetica ha chiuso complessivamente a 27 centesimi dalla statunitense, precedendo proprio la slovacca Petra Vlhova ed un’ottima Marta Bassino, entrambe staccate di 36 centesimi dalla vetta. Davvero una bella prova della piemontese, che si è ben destreggiata in entrambe le run. Quinto posto a sorpresa per la ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… - Fisiofficial : PARIS STREPITOSO A WENGEN! È SECONDO DIETRO SOLO A FEUZ! SI TRATTA DEL QUINTO PODIO STAGIONALE! ????????… - Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… -