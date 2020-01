Patty Pravo malattia sconfitta: «Non riuscivo a respirare. Ho creduto di morire» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tra i giudici de Il cantante mascherato, il nuovo show condotto da Milly Carlucci su Rai1, c’è anche lei, Patty Pravo, la “ragazza del Piper”, la numero uno famosa per singoli come Ragazzo Triste, La bambola e Pensiero Stupendo. Un felice ritorno in tv per la cantante, che a soli tre anni dall’esordio nel mondo musicale aveva “uno show in tv col suo nome” ed era “ricca da schifo”. Quando si raggiungono certe vette è facile cadere, restare tramortiti dai colpi di coda della vita. Qualche tempo fa Patty Pravo ha creduto di morire, di non poterne più. Era il 2012. In un’intervista al settimanale Gente l’artista veneta, che il prossimo 9 aprile compirà 72 anni, ha parlato del dramma della depressione, che l’ha costretta ad allontanarsi dalle scene e ad interrompere il suo tour. Una profonda depressione, caratterizzata da forte ansia e attacchi di panico. Patty Pravo ... Leggi la notizia su urbanpost

