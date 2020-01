L'ex sede Nintendo a Kyoto sta per diventare un hotel (Di giovedì 9 gennaio 2020) E' stato recentemente confermato che uno degli edifici più importanti dell'intera storia di Nintendo sta per essere convertito in un hotel.Stiamo parlando della storica sede di Nintendo situata a Kyoto, stando a quanto riportato dalle fonti, l'edificio verrò trasformato in un albergo dotato di 20 camere, ristorante, palestra e spa. I lavori dovrebbero terminare nel 2021.Bisogna dire che non è la prima volta che la compagnia ha avuto a che fare con gli alberghi, in effetti prima di inserirsi nel mondo dei videogiochi, la compagnia giapponese ha avviato una serie di Love hotel, si tratta di strutture in cui le coppie possono appartarsi per un determinato periodo di tempo. Il resto lo lasciamo alla vostra immaginazione.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : L'ex sede Nintendo a Kyoto sta per diventare un hotel - Nextplayer81 : La sede storica di Nintendo Playing Card sta per diventare un hotel. - NintendOnTweet : Ex sede centrale Nintendo diventerà un hotel nel 2021 Per approfondire: -