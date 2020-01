Redditi dei politici: Conte dichiara il triplo del 2018, Berlusconi il più ricco, Salvini superato da Meloni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Redditi dei politici: quanto guadagnano i parlamentari e i ministri italiani Più di un milione di euro per il premier Giuseppe Conte, il 200 per cento in più rispetto all’anno precedente, Matteo Salvini dichiara “solo” 70mila euro e quasi 800mila euro è lo “stipendio” del senatore Matteo Renzi. Ma il podio è di Silvio Berlusconi con un imponibile di 48 milioni di euro. È quanto emerge dalla dichiarazione dei Redditi depositata e pubblicata sul sito del Parlamento italiano secondo i dettami di legge. Ma vediamo nel dettaglio quanto guadagnano i politici italiani. Il reddito di Giuseppe Conte Nel 2019 il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato al fisco un reddito imponibile di 1.155.229 milioni di euro rispetto ai 370.014 euro percepiti l’anno prima. Si tratta di un aumento del 200 per cento: 700mila euro in più in un solo anno. Da Palazzo Chigi spiegano ... Leggi la notizia su tpi

SkyTG24 : Redditi dei politici: Conte un milione, Salvini 70mila, Renzi 796mila - fanpage : Le dichiarazioni dei redditi dei politici: Conte guadagna più di un milione di euro - Tana_rotte : RT @CesareSacchetti: L'euro è stato fondamentale per privare le masse dei loro redditi. La fine del reddito significa la fine delle famigli… -