Romina Power si esibisce con Al Bano a Capodanno: “Quando canto con lui non ho mai freddo” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati tra gli ospiti dello show di Rai1, L'anno che verrà, svoltosi per la seconda volta a Potenza. La città lucana è nota per le sue basse temperature e proprio un commento di Romina sull'argomento ha scatenato l'ilarità del pubblico presente e ha stuzzicato la malizia di chi, da sempre, attende un ritorno di fiamma tra la nota coppia della musica italiana. Leggi la notizia su tv.fanpage

