Consiglio dei Ministri approva il decreto Milleproroghe | scontro su concessioni

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ildeihato ilcon la formula "salvo intese" dopo circa sette ore di discussione.to anche ilsulle intercettazioni. Ad Anas potrà essere affidata la gestione provvisoria in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione didi strade o di autostrade, in attesa dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a un nuovo concessionario.

Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri è convocato domani, sabato 21 dicembre, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi. Qui l’ordine del… - TgrBasilicata : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti… - debbys1986 : DANIELE DE ROSSI, come non lo aveva mai raccontato nessuno. Le voci di Stefano Borghi e Billy Costacurta disegnano… -