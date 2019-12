Maltempo | pioggia e vento forte | danni e frane in Liguria

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Alla vigilia di un weekend che si preannuncia caratterizzato da(LE PREVISIONI), ilha già causato diversi, soprattutto ine Toscana, mentre la Protezione civile ha già diramato allerte meteo in più regioni per la giornata di domani, sabato 21 dicembre. Insi registrano, mareggiate e strade interrotte, e all’aeroporto di Genova sono stati dirottati già nove voli a causa dell’allerta rossa. Resta chiusa l'autostrada A6 chiusa nel tratto dove è crollato parte del viadotto della Madonna del monte a Altare (Savona). Proprio a Savona una mareggiata si è abbattuta sulla costa (FOTO – VIDEO). In Toscana domani le scuole saranno chiuse a Cecina (Livorno), mentre a Prato il Comune ha emanato ordinanze di chiusura valide già dalle 19 di oggi per gli impianti sportivi coperti da tensostrutture o palloni e la chiusura dei mercati ...

