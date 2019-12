Diletta Leotta Instagram | video bollente ai limiti del ‘proibito’ | l’asciugamano è pronta

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È ormai una certezza il profilodi: non solo calcio, non solo lavoro, ma molti momenti intimi sempre più roventi. Come quello recentemente apparso tra le storie social della conduttrice siciliana, sempre più impegnata tra gli incarichi televisivi e le sponsorizzazioni. E come potrebbe mancare quella per la nota marca di intimo di cuiè diventata da poco volto, con una pubblicità che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico maschile? La domanda spontanea, osservando i frame girati dalla, è: “A chi farà tutti questi regali maschili di intimo?”., di nuovo single? Il dubbio sembra essere piuttosto legittimo dal momento che il fidanzato Daniele Scardina, pugile con cui la conduttrice sportiva aveva iniziato una frequentazione, sembra essere da qualche tempo scomparso dalla vita della siciliana. Di lui si sarebbero perse le ...

BikiniDare18 : Diletta Leotta #beautiful #italian #television #presenter in #bikini - infoitcultura : Diletta Leotta intervista Ronaldo, l’annuncio: c’è la data! - simone985 : Ma davvero c’è gente che guarda #TikiTaka ? Saranno quelli che chiamano Barbara D’Urso o Diletta Leotta “giornaliste”. Povera Italia ??????? -