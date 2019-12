LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | Kristoffersen | rimonta indemoniata!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL PARALLELO FEMMINILE 12.58 Manche positiva di Meillard che sfrutta bene i segni di una pista molto rovinata ed è secondo a 37 centesimi da. Per il momento è stato il migliore degli umani. Ora lo svedese Kristofer Jakobsen col pettorale 31. 12.56 Muffat-Jeandet perde due secondi da, il transha cercato una buona linea ma non è ancora al top della forma: secondo a 0.73.hato 13 posizioni, ora lo svizzero Loic Meillard che ha 1.49 di margine sul norvegese. 12.54 Razzoli è poco aggressivo, fatica tantissimo sul secondo muro, manca di ritmo, nel finale è lento e chiude con un ritardo di 2.30. Brutta seconda manche per il già Campione Olimpico, al momento è tredicesimo. Ora tocca al francese Victor Muffat-Jeandet. 12.52 Si riparte col nostro Giuliano Razzoli ...

