Maltempo | forte vento e alberi caduti ad Alcamo | chiusi i cimiteri

Maltempo Basilicata : forte vento e frane nel potentino. A Lauria scuole chiuse e diversi feriti : “Mettete in sicurezza i cittadini” [FOTO LIVE] : Situazione di allerta oggi a Lauria, in provincia di Potenza, dopo il forte vento di ieri sera ha scoperchiato una parte del tetto del palazzetto dello sport Alberti, provocando la caduta di detriti e pannelli su una palestra adiacente. Sono rimaste ferite sei persone di giovane età, tre in condizioni gravi. Soprattutto una giovane donna di 28 anni, trasportata in codice rosso in ospedale. Sono ore di ansia per le sue condizioni. La donna ...

Maltempo : vento forte e pioggia - albero abbattuti e danni ingenti (2) : (Adnkronos) – A San Martino delle Scale, nei pressi di Monreale, alcune famiglie sono rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa di grossi arbusti caduti proprio davanti all’ingresso degli appartamenti. Inoltre sono caduti molti cornicioni che si sono staccati dai tetti. Decine i cartelloni pubblicitari divelti. Ma i Vigili del fuoco di Palermo confermano all’Adnkronos che “fino a questo momento non si ...

Maltempo : vento forte e pioggia a Palermo - alberi abbattuti e danni ingenti : Palermo, 14 dic. (Adnkronos) – alberi abbattuti, tegole divelte, cartelloni caduti al suolo e diversi gazebo distrutti. E’ il bilancio di una notte di vento forte e pioggia che si sono abbattuti sulla città di Palermo. Sono stati oltre 120 gli interventi dei Vigili del fuoco che sono ancora al lavoro. “E’ stato un inferno”, dicono i vigili del fuoco. Intanto anche oggi sarà allerta meteo a Palermo. Ieri sera ...

Maltempo - la “Tempesta di Santa Lucia” sferza l’Italia : neve a Milano e Torino - danni per il forte vento al Centro-Sud. Il punto : La “Tempesta di Santa Lucia” sferza l’Italia, con disagi da nord a sud. La neve ha imbiancato Milano, dove il consiglio ai cittadini è quello di spostarsi con le metropolitane, e anche Torino. vento forte e disagi alla circolazione per gli alberi caduti anche in diversi centri della Campania e in particolare a Salerno, ma anche nel Lazio. Le scuole sono state chiuse per precauzione a Napoli e Roma, circostanza che nella ...

Maltempo Basilicata - forte vento a Lauria : crolla tetto di una palestra. Feriti - uno in gravi condizioni : A causa del forte vento e del Maltempo, in serata, a Lauria (Potenza), è crollato il tetto di una palestra. Secondo quanto si è appreso, alcune persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave. Sul posto stanno lavorando Carabinieri, diverse squadre dei Vigili del fuoco e operatori sanitari del 118.L'articolo Maltempo Basilicata, forte vento a Lauria: crolla tetto di una palestra. Feriti, uno in gravi condizioni sembra essere il ...

Maltempo Roma - forte vento nella zona dei Castelli e Fiano Romano : divelto parte del tetto dell’Auditorium Parco della Musica : Sono stati finora 170 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco a Roma a causa del Maltempo. Di particolare rilievo, la situazione nell’area dei Castelli Romani ed a Fiano Romano a causa del forte vento. Segnaliamo una raffica di 84km/h ad Ariccia. Sono in corso verifiche da parte delle squadre sul territorio, per alberi e cornicioni pericolanti. Inoltre, al momento, sono in corso delle verifiche presso ...

Maltempo Campania - temporali e forte vento nel Salernitano : alberi caduti - allagamenti e disagi : alberi caduti sulla strada e su alcune auto in sosta, strade e sottopassi allagati, tombini straripati e traffico paralizzato. Succede a Salerno a causa di un violento temporale abbattutosi nel pomeriggio. Lungo la centralissima via Roma, a due passi dai Palazzi della Provincia e del Comune, il traffico è bloccato e molti degli automobilisti in coda hanno lasciato le proprie autovetture. La strada, infatti, è interrotta per la caduta di ...

Maltempo a Napoli - bomba d’acqua e forte vento sulla città : Continua l'ondata di Maltempo che ha colpito Napoli nella giornata di oggi, venerdì 13 dicembre. Proprio adesso, la città è stata colpita da una bomba d'acqua: tanta la pioggia, con conseguente tempesta di fulmini, che sta cadendo in serata, che va ad aggiungersi alle forti raffiche di vento che soffiano da questa mattina.Continua a leggere

Maltempo - forte vento in Versilia : tetti danneggiati : forte vento in Versilia: le raffiche hanno interessato sopratutto Torre Del Lago (Lucca), nel primo pomeriggio. Da subito sono state avviate le azioni di riparazione dei tetti, in parte abitazioni Erp (un fabbricato con sei famiglie) e in parte di proprietà di privati (16 famiglie) mediante ditte messe a disposizione dall’amministrazione comunale di Viareggio (Lucca). Nessuna persona è stata evacuata e non si registrano feriti. Sul ...

Maltempo Lazio : forte mareggiata e alberi caduti sul litorale romano : Come era nelle previsioni, dalla tarda mattinata è in corso una forte mareggiata sul litorale romano. Occhi puntati, in particolare, sui tratti di costa già sferzati nelle scorse settimane e che sono alle prese con seri problemi legati all’erosione, come Focene, nella zona Mare Nostrum, Fregene sud ed Ostia. “Siamo preoccupati per l’intensità della mareggiata, che appare ancor piu’ forte rispetto alle recenti ultime ...

Ragusa - forte Maltempo nella notte : vento di burrasca e pioggia : Forti venti di burrasca e pioggia in provincia di Ragusa. Si tratta di un’ondata di maltempo che dovrebbe raggiungere il clou nella notte

Meteo - in arrivo forte ondata di Maltempo. Raggi chiude scuole e parchi a Roma : Meteo, fine settimana di dicembre come non si vedeva da tempo, all'insegna del freddo e della neve che ha già imbiancato il Nord, anche la pianura, arrivando fino alla Toscana. Per il...