La Chiesa santifica Greta Thunberg | Grande testimone

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesco Boezi Il cardinale Peter Turkson, poco ore dopo la scelta del Time, ha "glorificato"per il suo impegno ambientalista, per il cardinale Peter Turkson, è "unadell’insegnamento dellasull’ambiente, la cura dell’ambiente e la cura della persona". Il porporato africano non nutre i dubbi dei conservatori. Il cardinale Turkson non pensa che gli ecologismi possano assecondare ondate di neo-paganesimo, anzi. La- per questo alto-ecclesiastico - esprime solo considerazioni utili alla salvaguardia del Creato. Turkson non è un cardinale qualunque, ma è il prefetto del dicastero dello Sviluppo umano integrale. L'alto-consacrato, che è vicino a Papa Francesco, si è spesso schierato in difesa dei migranti. Almeno una volta - a dire il vero - ha anche tuonato sulla necessità di "chiudere i rubinetti" dell'Africa. ...

