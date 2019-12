La transumanza è patrimonio dell’umanità Costa | “Esempio di approccio sostenibile

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ladell’umanità. La migrazione stagionale del bestiame verso condizioni climatiche migliori è stata iscritta all’unanimità nella Lista Rappresentativa delculturale immateriale dell’Unesco. La ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova e il ministro dell’Ambiente Sergiohanno espresso grande soddisfazione per il parere favorevole espresso dai 24 Paesi durante il Comitato intergovernativo in corso a Bogotà, in Colombia. “Come ha evidenziato l’Unesco nella sua motivazione – precisa– la pratica della, rispettosa del benessere animale e dei ritmi delle stagioni, è un esempio straordinario di”. E aggiunge: “Con il decreto legge clima, approvato in via definitiva dalla Camera, abbiamo istituito i caschi verdi per l’ambiente, una task force di esperti ...

