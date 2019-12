Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)of the, il nuovodiretto da Martin Scorsese, sarà proiettatograzie a 01of the, il nuovodiretto da Martin Scorsese, sarà distribuito in Italia grazie a 01, di proprietà di RAI Cinema. L'accordo è stato annunciato oggi e Paolo Del Brocco, amministratore delegato di RAI Cinema, ha dichiarato: "Per le informazioni a mia disposizione, siamo l'unico territorio in cui ilnon verrà distribuito nei cinema attraverso uno degli studios più grandi". I diritti per la distribuzione in Italia diof thesono stati acquistati da LeoneGroup e RAI Cinema: "Siamo riusciti a ottenere i diritti per l'Italia prima che venisse venduto ...

Noovyis : (Killers of the Flower Moon: 01 Distribution porterà il film nelle sale italiane) Playhitmusic - - fumodasolo : comunque risultati degli artisti più ascoltati quest'anno su Spotify: coez luche izi the killers Carl brave x franco 126 - gxtwho : RT @ZoomF7: Martin Scorsese no se detiene. -