Terremoto Firenze | l’esperto Ingv | “Aspettiamo altre scosse | stesso motore del sisma in

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Romano Camassi, ricercatore dell'della sezione di Bologna, ha spiegato cosa sta succedendo nella zona del Mugello, dove questa notte si è registrato undi magnitudo 4.5 che ha provocato danni e paura tra la popolazione: "Sequenza che, per le sue caratteristiche, può continuare per giorni se non settimane e portarsi dietrodecine o centinaia di terremoti. Ilè lodelche si è avuto in Albania lo scorso 26 novembre".

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - TgrRaiToscana : #Terremoto in provincia di #Firenze. Le foto che ci arrivano da #Barberino, dove è stata lesionata anche la Chiesa.… -