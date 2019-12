Alessia Marcuzzi smentisce la gravidanza | Qui non c’è niente

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Luana Rosatonon è in dolce attesa: la conduttricelamostrando sui social un ventre piatto che non potrebbe nascondere unaSolo qualche giorno fa, si era diffusa la notizia riguardante una presuntadi: le voci, nate in seguito ad un pancino sospetto messo in evidenza da un mini abito, sono state smentite dalla conduttrice. Nella puntata de Le Iene dello scorso martedì 3 dicembre, laaveva indossato un vestitino maculato che aveva lasciato intravedere una pancia più gonfia di come lo è di solito. Le voci, quindi, avevano iniziano a diffondersi in rete e Federica Panicucci aveva trattato l’argomento durante una puntata di Mattino Cinque. Molti ospiti del salotto quotidiano di Mediaset, avevano asserito che quelle forme più tondeggianti, insolite per una donna filiforme come la, ...

