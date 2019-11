«L’Immortale» | una clip dal film su Ciro Di Marzio

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) «Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagione«Gomorra»: la quarta stagioneL’appuntamento è per nei cinema dal 5 dicembre. Nato dal successo di Gomorra,, spiega le origini diDi, l’infanzia difficile e la conversione a criminale in uno spin-off. Il primo, forse, perché da approfondire e raccontare ce ne sarebbe ben di più. Da Scianel a Patrizia, con qualche incursione nell’universo maschile, Gomorra è un libro ancora da scrivere. In esclusiva, intanto, unatratta daldiretto da Marco D’Amore.

