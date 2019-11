Calabria | inaccettabile lo scaricabarile tra Comune e Regione

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 21 novembre 2019) Roma – “Lotra il sindaco Raggi e il governatore Zingaretti sull’individuazione del sito in cui conferire oltre mille tonnellate di rifiuti della Capitale e’. Nemmeno da alleati di governo riescono a trovare una soluzione rispetto a uno scontro che si protrae ormai da anni a danno di Roma e dei cittadini. I cumuli di spazzatura compromettono la vivibilita’ dei nostri quartieri, i centri di raccolta sono saturi e i romani sono costretti a pagare 200 milioni ogni anno per trasportare i rifiuti fuori citta’ o all’estero, dove invece vengono trasformati per trarne energia innescando un sistema virtuoso. Di questa situazione entrambi i litiganti hanno eguali responsabilita’: Virginia Raggi per il suo immobilismo ideologico e Nicola Zingaretti per aver esaltato la scelta di Ignazio Marino di chiudere Malagrotta senza ...

