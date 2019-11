Sondaggio Swg | ribaltone leghista | Il 53 per cento degli operai vota Lega

Sondaggio Swg : centrodestra cresce e va oltre il 50% - in calo il M5S : Nuovo Sondaggio politico di Swg per conto del TGLa7. I dati sono chiari: il centrodestra continua la sua crescita e si conferma stabilmente come una coalizione forte e che potrebbe avere la maggioranza in parlamento. Secondo i dati commentati dal direttore del telegiornale Enrico Mentana, infatti, la coalizione composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia supera la fatidica soglia del 50% e cresce rispetto all'ultima ...

Enrico Mentana - Sondaggio Swg per il TgLa7 : la Lega di Matteo Salvini e Giorgia Meloni volano. Crollo M5s : Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 illustra i risultati del sondaggio Swg del lunedì. Secondo l'ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini mantiene il trend positivo e allunga al 34,5 per cento (più 0,4), cresce anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si avvicina alla doppia

Squilibri d'Italia. Sondaggio Swg per Huffpost : Il lavoro, la crescita, la giustizia, l’ambiente e il divario Nord-Sud. Sono questi i temi del Sondaggio condotto da Swg per Huffpost e presentato a Milano, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in occasione del convegno organizzato da Huffpost dal titolo “Metamorfosi. Le conseguenze del cambiamento”.

Giuseppe Conte - tracolla la fiducia nel Sondaggio Swg : meno 11 per cento : La luna di miele con Italia ed italiani? Se c'è stata, per Giuseppe Conte, è finita da tempo. Lo mettono nero su bianco dei sondaggi rilanciati da Il Messaggero, nel dettaglio l'ultime rilevazione Swg che risale al 4 novembre. Il dato ovviamente è quello relativo alla fiducia che gli italiani ripong

Sondaggio Swg : Lega in continua crescita - centrodestra oltre il 50% : Secondo l'ultima rivelazione dell'istituto Swg per il Tg La7, resa nota nella giornata di ieri 4 novembre il centrodestra vola sempre più in alto e la coalizione va oltre il 50%. In grande difficoltà invece il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Numeri preoccupanti per quanto riguarda le forze che sostengono il governo Conte Bis, specie se si confronta il dato con lo stesso Sondaggio compiuto a fine ottobre. I partiti che ...

Sondaggio Swg sul voto in Umbria - "preferenza nascosta" degli elettori grillini : Salvini - godimento assoluto : La sconfitta in Umbria sembra vicina a ripetersi anche in Emilia-Romagna. Dal Sondaggio Swg emerge per M5s e Pd uno scenario tragico: il 54 per cento degli elettori grillini non ha approvato l'accordo giallo-rosso. Sinonimo, questo, di una bocciatura anche alle future regionali. Tra i dem, invece, i

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - effetto-Umbria : Lega e Fratelli d'Italia verso il 50% - al governo da soli? : Il Sondaggio del lunedì sera, Enrico Mentana, questa volta lo ha anticipato alla domenica sera. Lo ha proposto nel corso della Maratona per le regionali in Umbria che hanno registrato il trionfo del centrodestra e il dramma politico dei giallorossi in coalizione. Perché mai anticipare il Sondaggio i

Sondaggio Swg - Renzi non supera il confronto con Salvini : gli italiani premiano solo il leghista : Il leader della politica italiana è sempre lui: Matteo Salvini. Parola di Rado Fonda, direttore di Swg, che delinea uno scenario chiarissimo. "A crescere anche Giorgia Meloni, lei piace molto e più di Fratelli d'Italia". Non si può dire lo stesso di Giuseppe Conte, che dopo un mese e mezzo dal giura

Sondaggio Swg per Mentana - Pd-M5s crollano dopo la manovra. Lega e Fratelli d'Italia - massimo storico : Da un lato, come sottolinea Enrico Mentana, il caos di governo su una manovra pasticciata che non piace a nessuno che porta in dote una tempesta di tasse. Dall'altro, la manifestazione del centrodestra unito in piazza San Giovanni a Roma con le sue 200mila persone. Il risultato? Presto detto: crolla

Matteo Salvini - il Sondaggio Swg su CasaPound e il via libera alla manifestazione di Roma : Nonostante le molte critiche rivolte a Matteo Salvini per la presenza in piazza a Roma di CasaPound, è il leader leghista ad avere la meglio. Il 17 dicembre 2017 un sondaggio di Swg, commissionato dalla stesa Lega, ha smentito quanto dichiarato dagli avversari politici: il 67% degli elettori del Car

Sondaggio Swg per Mentana : Salvini torna sopra il 33 per cento - schiaffo a Pd e Cinque Stelle : Buone notizie per la Lega che, secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per Enrico Mentana, torna sopra il 33 per cento (33,2) e guadagna un +0,9 rispetto alla scorsa settimana. A crescere anche gli alleati di centrodestra con una Giorgia Meloni che vede il +0,5 per cento al suo partito. Fratelli d'Italia

Partiti : Sondaggio Swg - avanzano Lega - Fdi - M5S e Fi - in calo Pd e Iv : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – avanzano Lega, Fdi, M5S e Fi, in calo Pd, e Italia viva. Lo rileva il sondaggio Swg realizzato per il Tg La7. La Lega rispetto ad una settimana fa guadagna lo 0,9 per cento, arrivando al 33,2 dal 32,3. Il Pd invece perde lo 0,6, scendendo al 19,4 dal 20, mentre M5S si attesta al 18,6, più 0,1 in confronto a sette giorni fa.Fratelli d’Italia è al 7,6 e guadagna lo 0,5. Perde invece Italia viva, dal ...

Matteo Salvini - Sondaggio Swg sulle regionali in Umbria : Lega - numeri stratosferici. Spallata a Pd-M5s : Trema la roccaforte rossa Umbria. Secondo un sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero, il centrodestra è davanti rispetto alla coalizione inedita (a livello elettorale) Pd-M5s. La candidata governatrice Donatella Tesei, sostenuta da Matteo Salvini, è quotata tra il 48,5 e il 54,5%, nettamente in vant

Sondaggio Swg Umbria : Donatella Tesei (centrodestra) avanti : La coalizione di centrodestra guidata da Donatella Tesei è nettamente in testa nella corsa alle elezioni regionali in Umbria che si terranno il 27 ottobre. A dirlo è un Sondaggio Swg pubblicato sul quotidiano il Messaggero.Il totale dei voti del centrodestra è dato in una forchetta tra il 48,5% e il 54,5%. Con la Lega che incassa tra il 36,5 e il 40,5%.Mentre il patto civico tra Pd e Movimento 5 stelle, guidato da Vincenzo ...