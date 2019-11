Ascolti | vince Tu si que vales | 4 milioni per la serata dedicata a De Andrè su Raiuno

Ascolti - vince Prodigi - record stagionale per Chi l’ha visto : Il programma più visto della prima serata di ieri è stato l’appuntamento con “Prodigi – La musica è vita“, il programma condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri dedicato al talento e alla solidarietà, seguito da 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Rai3 Federica Sciarelli con la puntata di “Chi l’ha visto?” ha segnato il secondo miglior risultato stagionale con 2.179.000 spettatori e il ...

Ascolti tv - vince 'Prodigi' : batosta per 'Oltre la soglia' - superata da 'Chi l'ha visto?' : La fiction di Canale 5 ferma al 9% di share, fa meglio Federica Sciarelli su Rai3 che si piazza al secondo posto

Ascolti TV | Mercoledì 13 novembre 2019. Vince Prodigi (15.3%) - Oltre la Soglia sprofonda al 9.2%. Chi l’ha Visto 10.6% - Volevo Fare la Rockstar 7.1% : Oltre la Soglia - Gabriella Pession e Giorgio Marchesi Su Rai1 Prodigi – La Musica è Vita ha conquistato 2.950.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Volevo Fare la Rockstar ha interessato 1.572.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha catturato l’attenzione di 1.403.000 ...

Ascolti tv - male il ritorno di Celentano : 'Adrian' non vola - stravince 'Un passo dal cielo' : La prima puntata dello show del Molleggiato si ferma al 15% di share. Ottimi risultati per la fiction di Rai1

Ascolti Tv Martedì 5 novembre - vince la Champions League - bene Il Collegio - sempre ottimo Viva RaiPlay : Ascolti Tv Martedì 5 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Borussia Dortmund – Inter – Canale 5 – 4.404 milioni e 16.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La nostra terra 1a tv – Rai 1 – 2.810 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.486 milioni e 106% 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti tv lunedì 4 novembre : Montalbano stravince - Fiorello fa il botto : i dati : Ascolti tv lunedì 4 novembre, ecco chi ha catturato di più l’attenzione degli tialiani E anche il primo lunedì di novembre è andato. Quella di ieri sera è stata sicuramente una bella serata per chi è rimasto a casa a guardare comodamente la televisione. Tutti i canali presentavano qualcosa di interessante, dalle fiction, al varietà […] L'articolo Ascolti tv lunedì 4 novembre: Montalbano stravince, Fiorello fa il botto: i dati ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 3 novembre : I ragazzi dello Zecchino d’Oro vince con 4.2 milioni : La fiction in prima serata su Rai1 I ragazzi dello Zecchino d’oro vince la prima serata di domenica 3 novembre con 4 milioni 228mila telespettatori e il 18.29% di share. Il racconto della storica manifestazione canora, con Simone Gandolfo nei panni di Cino Tortorella – Mago Zurlì e Matilda De Angelis che è Mariele Ventre, ha appassionato anche i giovanissimi: è stato infatti il programma più visto dalle ragazze tra i 4 e i 14 anni ...

«I ragazzi dello Zecchino d’Oro» : il viaggio tra i ricordi che vince negli Ascolti : I ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroI ragazzi dello Zecchino d'OroEra ora che la Rai dedicasse un film a un pezzo di storia così straordinario, che ha accompagnato più di una generazione cullandola con motivetti ...

Ascolti tv sabato 2 novembre : vince ancora Tu sì que vales - bene Verissimo : Ascolti tv 2 novembre 2019, chi ha vinto la sfida del sabato sera: Tu sì que vales contro la replica di Ulisse Anche gli Ascolti tv di sabato 2 novembre hanno premiato Canale 5. Il programma di Maria De Filippi e la sua folta squadra continuano a segnare numeri molto alti, come spettatori e come […] L'articolo Ascolti tv sabato 2 novembre: vince ancora Tu sì que vales, bene Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 30 ottobre : The Help vince con 2.8 milioni : Il film di Rai1, ‘The Help‘, si aggiudica gli Ascolti della prima serata di mercoledì 30 ottobre grazie a 2.888.000 telespettatori e il 14,48% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la seconda parte del colossal ‘Titanic‘ è stata vista da 2.278.000 telespettatori pari al 10.27% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 dove ‘Chi l’ha visto?’ ha ottenuto 2.162.000 telespettatori e uno share del ...

Ascolti tv 30 ottobre 2019 : vince The Help - parte bene Volevo fare la rockstar : Ascolti tv ieri mercoledì 30 ottobre 2019: i dati della prima puntata di Volevo fare la rockstar Rai Uno si è aggiudicata la serata degli Ascolti tv di mercoledì 30 ottobre 2019. La prima rete ha trionfato con The Help, il film del 2012 con protagoniste Emma Stone, Jessica Chastain e Viola Davis. La pellicola […] L'articolo Ascolti tv 30 ottobre 2019: vince The Help, parte bene Volevo fare la rockstar proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre - vince The Help con 2 - 88 milioni - Rockstar a 1 - 6 milioni - XF 13 a 565 mila : Ascolti Tv mercoledì 30 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) The Help – Rai 1 – 2.888 milioni e 14.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Titanic seconda parte- Canale 5 – 2.278 milioni e 10.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? – Rai 3 – 2.162 milioni e 10.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti ...

Ascolti tv - 'La strada di casa' chiude e vince il prime time. Testa a testa tra 'Le Iene' e 'Il Collegio' : Quasi 4 milioni di telespettatori e il 17% di share per l'ultima puntata della fiction di Rai1 con Alessio Boni

Ascolti Tv Martedì 29 ottobre - Titanic dietro Il Collegio e Le Iene - vince La strada di Casa : Ascolti Tv Martedì 29 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di Casa 1a Tv – Rai 1 – 3.950 milioni e 17.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.252 milioni e 9.7% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Le Iene Show – Italia 1 – 2.141 milioni e 12.8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Titanic (prima ...