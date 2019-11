Ex Ilva | Landini | “Chiediamo responsabilità ad Arcelor | il Paese non può accettare di

Ex Ilva - Landini : utile presenza pubblica : 16.00 "Noi troveremmo utile che dentro a questa società ci sia anche una presenza pubblica: era una delle cose che si stava discutendo da tempo. Il governo decida con quale strumento esserci: se Cdp o un altro fondo, così come succede nel resto d'Europa e del mondo".Lo dice Landini, segretario Cgil, a proposito dell'ex Ilva. "Il governo deve convocare azienda e sindacato, perché attraverso la trattativa si deve risolvere questa situazione ...

Ex Ilva - Landini : ‘Nazionalizzare? Utile presenza pubblica - accordo con Arcelor va fatto rispettare’ : “Sarebbe Utile che dentro a questa società ci sia anche una presenza pubblica: era una delle cose che si stava discutendo da tempo. Il governo decida con quale strumento esserci: se Cdp o un altro fondo, così come succede nel resto d’Europa e del mondo”. A dirlo Maurizio Landini, segretario della Cgil, a proposito dell’ex Ilva a margine dell’incontro Metamorfosi di Huffpost organizzato a Milano. L'articolo Ex Ilva, Landini: ...

Landini : "Sorpreso dalla giravolta di Di Maio sull'ex Ilva" : “Il ministro che ha fatto l’accordo che comprendeva lo scudo era ed è il capo dei 5 stelle. Lui c’era quella notte, non era da un’altra parte”. Maurizio Landini chiama duramente in causa Luigi Di Maio sulla gestione del caso Ilva. Intervistato da Maurizio Molinari a Milano in occasione del convegno “Metamorfosi”, organizzato da Huffpost, il segretario generale della Cgil si è detto ...

Landini : "Sorpreso della giravolta di Di Maio sull'ex Ilva" : “Il ministro che ha fatto l’accordo che comprendeva lo scudo era ed è il capo dei 5 stelle. Lui c’era quella notte, non era da un’altra parte”. Maurizio Landini chiama duramente in causa Luigi Di Maio sulla gestione del caso Ilva. Intervistato da Maurizio Molinari a Milano in occasione del convegno “Metamorfosi”, organizzato da Huffpost, il segretario generale della Cgil si è detto ...

Esuberi Ilva - scontro Confindustria-Cgil. Boccia : serve flessibilità. Landini : siano rispettati gli accordi : Boccia parla ad un convegno di Confindustria presso Ansaldo Energia a Genova commentando i 5.000 Esuberi chiesti da Arcelor Mittal per rimanere nell'ex Ilva. La risposta di Landini arriva da un convegno a Firenze promosso da Cat Firenze e Gruppo Abele

Ex Ilva - Landini : serve intervento Stato : 18.47 "Il mercato da solo questa crisi non la risolve, serve un intervento pubblico". Così Landini, a "In mezz'ora in più". Per il leader Cgil "sarebbe utile anche l'ingresso dello Stato nell'ex Ilva,per controllare gli investimenti e le poliche che si fanno"."Che in Italia manchi una politica industriale da oltre 20anni" lo sappiamo,e comunque "la Peugeot ha lo Stato dentro,la Volkswagen anche. Non esiste al mondo un mercato che da solo ...

Ex Ilva - Maurizio Landini : "Bisogna far cambiare idea a Mittal" : “Bisogna far cambiare idea a Mittal: l’Italia deve continuare a produrre acciaio, e lo deve fare senza fare morire nessuno”. A dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Lucia Annunziata a in ’Mezz’ora in piu” su Raitre. “Se si fanno degli accordi, addirittura in presenza del governo, non ci può essere uno che si alza la mattina e spiega che non valgono ...

Esuberi Ilva - scontro Confindustria-Cgil. Boccia : serve flessibilità. Landini : siano rispettati gli accordi : Boccia parla ad un convegno di Confindustria presso Ansaldo Energia a Genova commentando i 5.000 Esuberi chiesti da Arcelor Mittal per rimanere nell'ex Ilva. La risposta di Landini arriva da un convegno a Firenze promosso da Cat Firenze e Gruppo Abele

Esuberi ex Ilva - scontro Boccia-Landini : 18.02 E' "un errore madornale" pretendere che "nonostante le crisi congiunturali, le imprese debbano mantenere i livelli di occupazione".Così il presidente di Confindustria Boccia,a proposito dei 5mila Esuberi chiesti per l'ex Ilva. "Parole senza senso", replica il segretario Cgil Landini. "C'è un accordo da rispettare, firmato un anno fa,che prevede degli impegni.Non sono cali temporanei di mercato che modificano piani strategici che ...

Maurizio Landini : “Utilizzare per ragioni politiche la vicenda dell’Ilva è un errore clamoroso” : "Tutti questa sera abbiamo convenuto che l'accordo con Arcelor Mittal vada fatto applicare. Non è accettabile che il gruppo decida di uscire da un accordo dopo nemmeno un anno dalla firma. Questo credo che sia un fatto importante, perchè rimarca come tutti pensiamo che senza un'industria siderurgica degna di questo nome non ci sia un futuro industriale per il nostro Paese": così Maurizio Landini commenta il caso dell'ex Ilva, uscendo dal tavolo ...

**Ex Ilva : Landini - ‘ripristinare scudo e riflettere su ruolo Cdp’** : Roma, 7 nov (Adnkronos) – Ripristinare lo scudo penale e riflettere su un eventuale ingresso di Cdp nella attuale società. Sono questi i punti che il leader Cgil Maurizio Landini ha sottolineato al governo nel corso dell’incontro a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal e la sua decisione di lasciare gli impianti dell’ex gruppo Ilva. “Serve dare un segnale e ripristinare lo scudo penale, ...

Maurizio Landini all'Huffpost sull'ex Ilva : "Il governo rimetta lo scudo" : Maurizio Landini, il governo adesso fa la voce grossa con ArcelorMittal. Ma, parliamoci chiaro, ha le sue responsabilità. Non ci voleva Cassandra a prevedere che Mittal avrebbe spento i forni. Da settimane dice: se non c’è lo scudo penale ce ne andiamo.E infatti è utile che il governo corregga una evidente forzatura di utilizzo politico di una vicenda delicata e complessa come quella dell’ex Ilva. Quella norma ...

Landini : "Cassa Depositi e Prestiti sia garante dello Stato per l'Ilva" : “Noi stiamo chiedendo che venga applicato l’accordo. Quindi il governo tolga dal tavolo qualsiasi alibi sulle questioni penali e allo stesso tempo chiediamo che ArcelorMittal non faccia la furba”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini dopo il vertice di ieri sera a Palazzo Chigi sulla decisione della multinazionale di rescindere il contratto con lo stabilimento di Taranto.“Noi diciamo inoltre che ...