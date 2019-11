Non solo gol | Mancini lavora a super difesa

Dalla D alla A (e oltre) - Cistana e Non solo : tutti quelli che ci hanno creduto [FOTOGALLERY] : Chi osa vince. Chi più in alto sale, più lontano vede. Scegliete voi. Fatto sta che quella di Andrea Cistana è solo l’ultima favola di chi, partito dai dilettanti, è arrivato in Serie A. E c’è persino chi, come il giovane difensore del Brescia, è andato oltre. Cistana è salito alla ribalta per la sua convocazione in Nazionale. Il ct Roberto Mancini ha approfittato della qualificazione già acquisita per l’Europeo per ...

ArcelorMittal chiude stabilimenti in Sudafrica - Polonia e Usa : il colosso dell’acciaio è in fuga Non solo da Taranto. “Il mercato si deteriora” : Liquidazione in Sudafrica, stop alla produzione in Polonia e negli Stati Uniti. ArcelorMittal è in fuga non solo da Taranto, ma anche da Cracovia e Dabrowa Gornicza, Indiana Harbor e baia di Saldanha. Una raffica di chiusure e spegnimenti di altoforni è stata annunciata dal colosso dell’acciaio negli ultimi giorni. Dando seguito a quanto detto durante la presentazione della trimestrale, quando il presidente e ceo Lakshmi Mittal aveva ...

Pensioni e Non solo - spesa assistenziale fuori controllo : +59% in 10 anni : Secondo l'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate realizzato dal Centro Studi e ricerche di Itinerari...

Grande Fratello Vip - ufficiale il doppio colpo di Signorini : Non solo Wanda Nara - chi conduce con lui : Torna il Grande Fratello Vip a gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e P

Serie A - la TOP 11 degli scontenti : Non solo Florenzi e Mandzukic - tanti “mal di pancia” nelle big : Se ne andato quasi un terzo di stagione. La Serie A ha già detto molto. Chi partiva per vincere è lassù. La Juventus guarda tutti dall’alto. L’Inter di Conte insegue, anche se l’obiettivo di quest’anno non è lo Scudetto. Chi partiva quantomeno per lottare per la vittoria del campionato ed ha deluso è il Napoli. Tra vari problemi tattici, tecnici e di ambiente, vedi gli ultimi casi di furti e rapine e la decisione ...

Venezia sott’acqua non è fantascienza - ma una realtà con cui fare i conti (e Non solo in bilancio) : I primi – e finora unici – a dirlo, in questa giornata veramente angosciosa dove una delle città più belle del mondo è allagata, sono il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli: il problema davanti a cui ci troviamo di fronte è il cambiamento climatico. È questo che dobbiamo combattere, è questo che dobbiamo avere ben chiaro come nemico per mettere in atto azioni davvero ...

Venezia - Non solo la città : cancellato il litorale del Nord Est. Cnr : "Fenomeni estremi - sarà sempre peggio" : La marea devastante che ha inondato Venezia ha cancellato il litorale del NordEst. A Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, la spiaggia non c'è più, ci sono solo i danni. Nemmeno in questa zona, si era mai vista una marea così terrificante, riporta il Gazzettino. A Bibione il mare si è divorato il litor

Damascelli : nessuno si è indignato per gli insulti alla mamma di Zaniolo. Solo perché Non è nera : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive in proposito delle offese che una parte della tifoseria del Parma ha rivolto alla mamma di Zaniolo nel corso dell’ultima partita degli emiliani contro la Roma. Le è stato gridato, in pratica, che è una malafemmina, intenta a praticare il mestiere più antico del mondo. nessuno si è indignato, però, scrive Damascelli, Solo la signora stessa, che sui social ha replicato: «meglio l’invidia che la ...

Kozminski : ”Milik e Zielinski? Turbati da questa situazione - e Non solo…” : Kozminski (Vice Pres. Federcalcio Polacca): Milik e Zielinski Turbati per l’assenza dei rinnovi. Vi spiego tutto A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marek Kozminski, vice presidente della Federcalcio Polacca per parlare delle attuali vicende, in casa Napoli, che coinvolgono i calciatori azzurri ed anche ‘Milik e Zielinski che sono preoccupati anche per il mancato rinnovo ...

Lo chef Davide Caranchini ad HuffPost : "La Guida Michelin Non è la migliore solo quando ti dà le stelle" : La stazza imponente, la barba ordinata e i tatuaggi sulle braccia fanno parte del personaggio. Davide Caranchini, classe 1990, è un fine maestro della sua arte, la cucina. E lo dimostra la stella che la Guida Michelin ha confermato anche quest’anno a Materia, il suo ristorante a Cernobbio, dopo il trionfo inaspettato nell’edizione 2018. “Siamo 4 ragazzi under 30, non abbiamo investitori alle spalle, abbiamo fatto ...

ILVA/ Quattro ragioni - Non solo economiche - per dire no alla nazionalizzazione : Accanto a motivi gestionali e finanziari, si rischia una politicizzazione della vertenza dagli esiti facilmente prevedibili e già riscontrati in passato

Le spose dell’Isis? «Non sono spinte solo dall’amore» : Non lo fanno solo per accontentare gli uomini di cui sono innamorate e per poterli sposare. Le donne che si uniscono all’Isis sono spinte anche da altre, più profonde motivazioni. Lo afferma la ricerca dell’Institute for Strategic Dialogue (Isd), un thinktank contro l’estremismo, che ha compilato una guida per aiutare le persone che lavorano con le donne e con le ragazze tornate dai territori dello Stato Islamico. A spronarle è una complessa ...

Governo : Veltroni - ‘Pd-M5S? Se alleanza fatta solo per Non votare - Non basta’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La sfida di questo Governo è questa: cosa vogliono fare i contraenti di questo patto di Governo? Vogliono costruire un nuovo bipolarismo che però non può essere fondato sulla paura di qualcuno perché non si fanno i Governo sulla paura di qualcuno ma per cambiare il proprio Paese e rendere migliore la vita di chi soffre”. Lo dice Walter Veltroni a Di Martedì su La7.“Se si vuole andare in ...

Governo : Veltroni - ‘Pd-M5S? Se alleanza fatta solo per Non votare - Non basta’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La sfida di questo Governo è questa: cosa vogliono fare i contraenti di questo patto di Governo? Vogliono costruire un nuovo bipolarismo che però non può essere fondato sulla paura di qualcuno perché non si fanno i Governo sulla paura di qualcuno ma per cambiare il proprio Paese e rendere migliore la vita di chi soffre”. Lo dice Walter Veltroni a Di Martedì su La7.“Se si vuole andare in questa ...