Tumore | una modifica al Dna per curare il cancro I primi clamorosi risultati su tre

Alberto Rivolta morto - il calciatore dell’Inter dei record del Trap è morto a 51 anni : aveva una forma rarissima di Tumore : È morto a 51 anni Alberto Rivolta, difensore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. A dare la notizia della sua scomparsa è lo stesso club nerazzurro: Rivolta si è spento a Monza dopo una lunga battaglia con la malattia che lo aveva colpito, una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Parma, Cosenza, Livorno e Seregno, ma la sua storia è legata soprattutto a quella ...

Cancro - Paolo Pizzo : «Nessuna vittoria vale quanto quella contro il Tumore» : Paolo Pizzo, due volte campione del mondo di scherma, racconta di avere vissuto due vite: una prima e l’altra dopo il Cancro al cervello, che l’ha colpito quando aveva 14 anni. Tenace e anche molto fortunato, ha superato la malattia, e ne è uscito cambiato da quello che ha imparato mentre lottava contro l’ostacolo più duro. Oggi, da ambasciatore dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, insegna, a chi ...

Tumore al seno : “Poche donne sanno cosa fare se scoprono una lesione sospetta” : Ipsen S.p.A. in collaborazione con Europa Donna Italia ha lanciato la versione italiana del sito web EverydayWins®, il nuovo portale online che ha l’obiettivo di fornire alle donne affette da Tumore al seno informazioni sulla malattia e consigli utili per affrontare la quotidianità. Il portale è stato realizzato con la guida di un board scientifico, composto da oncologi, pazienti ed ex pazienti e raccoglie video testimonianze e consigli su ...

Salute - Tumore al seno : una donna su tre aspetta le cure di una Breast Unit : Quasi una paziente su tre riferisce di non essere stata curata in una Breast Unit, cioè in un Centro di senologia multidisciplinare. Né riceve le informazioni necessarie per poter scegliere con consapevolezza dove rivolgersi. A cinque anni dalla legge che stabilisce l’istituzione delle Breast Unit, un’indagine condotta dall’Istituto di Ricerca SWG fotografa per la prima volta lo scenario, riportato dalla voce delle pazienti stesse. La ricerca è ...

Entra in un museo e scopre di avere un Tumore al seno : l’incredibile storia di una donna viva per miracolo : Bal Gill è un donna fortunata. Nonostante abbia avuto un tumore, la sua fortuna è indiscutibile. Non aveva sintomi, non aveva avuto avvisaglie di sorta, ma aveva un cancro e se non fosse stato per un caso fortuito, probabilmente, se ne sarebbe accorta troppo tardi. Un giorno la donna è Entrata in un museo di Edimburgo e lì, grazie ad una termocamera, ha individuato da sola la massa tumorale. E’ accaduto lo scorso maggio quando Bal, 41enne, ...

Tumore al seno - donna scopre di essere malata grazie a una fotocamera termica in un museo : Una donna ha scoperto di avere un Tumore grazie ad un’attrazione in un museo. Bal Gil, questo il nome della protagonista della storia a lieto fine, dopo essere stata in una stanza con una fotocamera termica, le cui immagini cambiano colore a seconda della temperatura, ha notato che un seno aveva un colore diverso dall’altro, scoprendo dopo una visita che l’anomalia era dovuta al cancro. La vicenda è accaduta al museo World of ...

EMMA MARRONE DOPO IL Tumore 'HO MOLTA PAURA'/ Video - 'Si vive una volta sola e...' : EMMA MARRONE DOPO il TUMORE parla della sua battaglia, Video: "non è vero che non ho paura, ho MOLTA paura, perché la paura ti serve a non fare passi falsi'

Una speranza di Paolo Chillè - parte per la California per curarsi dal Tumore : “Voglio guarire” : Paolo Chillè, il ragazzo di Messina affetto da una rara forma di tumore in fase metastatica all'interno della gabbia toracica, partirà il 21 ottobre per gli Stati Uniti d’America per essere curato a Santa Monica, in California, dove ad attenderlo ci sarà un'equipe di medici che lo visiterà per provare terapie sperimentali al suo delicatissimo caso. Una vera e propria gara di solidarietà che ha permesso a Paolo e alla sua famiglia di tornare a ...

Meghan Markle manda un vocale a una sua piccola fan malata di Tumore : Meghan Markle sta guadagnando sempre più il cuore dei suoi sudditi, nonostante qualche passo falso ne abbia compromesso la stima. L'ultimo episodio che sta facendo riscoprire agli inglesi una donna meritevole di stima è stato rivelato pochi giorni fa. Pare che da due anni la duchessa del Sussex intraprenda una conversazione epistolare con una ragazza inglese, un'adolescente di Nottingham. Proprio in questi giorni, il principe Harry (senza sua ...

Emma Marrone - foto dopo l'operazione per il Tumore/ Paola Turci : "Una grande gnocca" : Emma Marrone, prima foto dopo l'operazione per il tumore. Paola Turci la pubblica e scrive: "Una grande gnocca". La convalescenza della cantante prosegue...

Tumore dell’ovaio - i campanelli d’allarme per una diagnosi precoce : Le statistiche dicono che il Tumore dell’ovaio colpisce circa 5000 donne l’anno. E purtroppo, ancora troppo spesso è difficile giungere alla diagnosi precoce, che rappresenta lo strumento ottimale per affrontare al meglio la malattia. campanelli d’allarme e diagnosi precoce Il Tumore dell’ovaio, infatti, ha una caratteristica: è tremendamente “bravo” a nascondersi, soprattutto nelle fasi iniziali. I pochi segni in qualche modo ...

Lele Mora : “Il Tumore è grande - lungo 8 cm e profondo 5. Devo fare una terapia di 25 radio - perché deve ridursi” : Lele Mora ha scoperto solo pochi giorni fa mentre stava facendo un’intervista di avere un tumore maligno e domenica sera ha deciso di parlarne in diretta a “Live – Non è la D’Urso“. “Tu mi sei stata vicina e sai, questo male che mi è arrivato per tanti dispiaceri – ha esordito l’ex agente dei vip rivolgendosi a Barbara D’Urso -, il carcere, dopo il carcere è morto mio papà, a cui ero ...

Lele Mora Tumore : la figlia in lacrime a Live dopo una confessione : Live Non è la D’Urso: Lele Mora fa una confessione sul tumore e la figlia scoppia a piangere Tra gli ospiti di Live Non è la D’Urso, Barbara ha ospitato Lele Mora. L’impresario televisivo ha scoperto di avere un tumore e la notizia ha generato un enorme clamore mediatico. Nella puntata di domenica 29 settembre di Live Non è la D’Urso, Lele Mora ha parlato per la prima volta della sua malattia accompagnato dalla figlia, ...