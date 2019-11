Giggs | ' Ramsey spero possa mettere minuti nelle gambe e giocare dall' inizio con la Juve'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lantus di questa stagione ha messo in evidenza tanti giocatori importanti, ma se dovessimo esaminare l'impatto dei nuovi acquisti dell'estate, il più impiegato è stato de Ligt, a causa soprattutto dell'infortunio di Chiellini. Gli altri arrivi come Demiral, Rabiot ehanno sicuramente raccolto poco minutaggio, sia per scelta tattica che per motivi fisici. Soffermandoci sull'ex centrocampista dell'Arsenal, il suo impiego è stato però condizionato da alcuni problemi fisici, spesso infatti Sarri, quando il gallese è stato a disposizione, lo ha spesso schierato titolare come trequartista. Anche nel match contro la Lokomotiv Mosca, il centrocampista ha dato qualità ed inserimento al gioco bianconero ed è stato sostituito a circa mezzoraa fine della partita. Proprio susi è espresso in un'intervista il commissario tecnico del Galles Ryan, confermando l'importanza ...

CalcioNews24 : Juve, il consiglio di Giggs: «Ramsey ha bisogno di giocare dall’inizio» – VIDEO - junews24com : Ramsey di nuovo titolare? Sarri ha ascoltato Giggs -