Champions | la Juve non brilla | ma Douglas Costa entra e affonda la Lokomotiv Bianconeri

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - Champions League : bianconeri agli ottavi di finale - decide Douglas Costa nel recupero : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, i bianconeri si sono imposti nella capitale russa in pieno recupero e hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per importanza. I Campioni d’Italia salgono a quota 10 punti in classifica e tra tre settimane ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca la prossima partita di Champions League? Data - programma - orario e tv : Martedì 26 novembre (ore 21.00) si giocherà Juventus-Atletico Madrid, match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Scontro diretto al vertice che metterà in palio una buona fetta del primo posto in classifica con tutti gli annessi vantaggi nel sorteggio degli ottavi di finale, le due squadre hanno già nel mirino gli ottavi di finale della massima competizione europea e si scontreranno ...

Champions - la Juve di Sarri vede il primo traguardo : ???????tre punti per chiudere i giochi : Stasera a Mosca i bianconeri possono centrare gli ottavi con due turni d’anticipo. Contro la Lokomotiv Higuain farà coppia con Ronaldo. De Ligt a casa

