Leonardo DiCaprio incontra Greta | Insieme costruiremo un futuro più luminoso per il

(Di sabato 2 novembre 2019) “Spero che il messaggio dipossa svegliare i leader mondiali” e “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo èdalla sua pagina Facebook, condividendo due scatti che lo ritraggono in compagnia dell’attivista svedeseThunberg.″È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del”, scrive nel post l’attore. ”È stato un onore passare del tempo con. Io e lei ci siamo impegnati a sostenerci a vicenda nella speranza di garantire unpiùal nostro pianeta. #scioperoperilclima #ClimateStrike”.è da sempre attento alle tematiche ambientali e alle problematiche connesse al cambiamento climatico. Coinvolto in molte campagne green, l’attore si è concentrato sul ...

