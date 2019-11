Klopp infuriato per i troppi impegni del Liverpool | ”Se non trovano una soluzione

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) C’è polemica in Inghilterra sollevata dall’allenatore delJurgen. La squadra inglese è qualificata per i quarti di finale della Coppa di Lega che si disputerà il 17 dicembre, ma il 18 è prevista anche la semifinale del Mondiale per club in Qatar.ha parlato chiaro, spiegando che è impensabile che la sua squadra disputi partite ogni due giorni. «La Fifa ci ha detto che la Coppa del Mondo per club sarà in Qatar e dobbiamo andare lì e lo faremo. La Premier ci dice che dobbiamo giocare nelle loro date, il che è ovvio. La Coppa di Lega dice che non è possibile spostare la partita con l’Aston Villa , se non alle 15 del giorno di Natale. Non possiamo giocare. Si tratta di prendere una decisione. Se non è possibile trovare una data adatta, non saremo in grado di giocare, e lasceremo passare il nostro avversario» Un portavoce della EFL ha ...

