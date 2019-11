Juventus | uno tra Demiral o Rugani potrebbe essere ceduto a gennaio RUMORS

Cassano : 'Quando la Juventus inizierà a giocare bene non ce ne sarà per nessuno' : Ieri sera la Juventus è riuscita ad ottenere un importante vittoria per 2-1 contro il Genoa. La partita contro i rossoblu non è stata semplice per i bianconeri, che però nonostante le difficoltà sono riusciti ad ottenere i tre punti grazie a Cristiano Ronaldo. CR7 si è preso la responsabilità di calciare il rigore al 95' minuto e grazie alla sua grande esperienza e bravura è riuscito a fare il gol vittoria. Dopo la gara contro il Genoa, Antonio ...

Calciomercato Juventus - c’è un nuovo nome sul taccuino di Paratici è uno dei più grandi talenti del mondo - ha stregato tutte le grandi d’Europa : Fabio Paratici e la Juventus sono disposte a spendere cifre da capogiro pur di avere in squadra un giovane talento di soli 22 anni che però ha già stregato tantissime squadre in Europa. Il talento in questione è Mikel Oyarzabal del Real Sociedad, un classe ‘97 che gioca da trequartista e ha un mancino vellutato con il quale può fare ciò che vuole. Il fortissimo trequartista spagnolo è seguito dalle più forti squadre in Europa dal ...

Juventus - rinnovo importante in vista per uno dei pilastri di Sarri : Juventus – Sembrava dovesse essere uno dei primi, in estate, a fare le valigie, ma Blaise Matuidi ha confermato la sua centralità nella Juventus ed oggi è assolutamente intoccabile. Da esubero a protagonista. Blaise Matuidi si è presto la Juve a suon di prestazioni intelligenti, e adesso la squadra di Sarri non può davvero fare a meno di lui. Ecco perché, presto, potrebbe arrivare il rinnovo. Juventus, Matuidi verso il rinnovo Il ...

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...

Juventus - uno stadio per U23 e squadra femminile : Juventus nuovo stadio – Il nuovo piano quinquennale di sviluppo della Juventus – dal 2019 al 2024 – prevede il finanziamento di quegli «investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva». Così recita il comunicato diramato dal club bianconero, nel quale si annunciava un aumento di capitale di massimi 300 milioni di euro per sostenere i […] L'articolo Juventus, uno stadio per U23 e squadra femminile è stato realizzato da ...

Tacconi - ex Juventus : 'Rabiot non è in condizione - sembra uno di Promozione' : La Juventus continua la serie di vittorie in campionato: anche sabato 28 settembre è arrivato un importante successo sulla Spal per 2 a 0, con un risultato che poteva essere più rotondo se Berisha non avesse salvato la sua squadra in diverse occasioni. La vittoria contro la Spal arriva dopo quello del turno infrasettimanale, per 2-1 in rimonta a Brescia. Subito dopo la partita contro i lombardi è stato intervistato da Radio Bianconera l'ex ...

Inter - uno scout nerazzurro dovrebbe essere al Rigamonti per assistere a Brescia-Juventus : La quinta giornata di Serie A partirà quest'oggi alle ore 19 con il match tra Verona e Udinese ma la gara più attesa, ovviamente, è quella che si giocherà allo stadio Rigamonti e vedrà di fronte Brescia e Juventus, alle ore 21. Partita molto Interessante e che seguirà con grande attenzione l'Inter, che potrebbe essere rappresentata da uno scout che dovrebbe essere presente allo stadio per visionare di persona la partita. I nerazzurri, infatti, ...

Juventus - Ronaldo e quel gol in rovesciata segnato ai bianconeri : “uno dei migliori di sempre - meglio del sesso” : Il giocatore portoghese è tornato a parlare del gol in rovesciata segnato due anni fa alla Juventus, quando ancora indossava la maglia del Real Madrid Seconda stagione con la maglia della Juventus, una nuova avventura iniziata ormai più di un anno fa e già piena di trofei e di gol, segnati sia in Serie A che in Champions League. Marco Alpozzi/LaPresse Cristiano Ronaldo si è preso in poco tempo la scena anche all’Allianz Stadium, ...

Macalli : «Allegri non guardava in faccia a nessuno. Alla Juventus qualcuno pagherà per il suo addio» : Tuttojuve riprende le dichiarazioni a Sportitalia di Mario Macalli ex presidente della Lega Pro. Parole molto dure nei confronti della dirigenza della Juventus. «C’è un piccolo particolare, che adesso non hanno più l’uomo che gli fa pensare a vincere le partite, questo è un problema. Il problema è che con Allegri, con tutte le sue manchevolezze che ognuno di noi ha, lui non guardava in faccia a nessuno, i giocatori stavano bene ...

Fiorentina-Juventus - CdS – Juve mai arrivata a Firenze - non è la Juve di nessuno. CR7 ed Higuain assenti : Fiorentina-Juventus – Il Corriere della Sera ci va giù pesante con la Juventus, “non è la Juve di nessuno”. Il quotidiano richiama l’ “assenza” di Ronaldo ed Higuain Fiorentina-Juventus – Juve a Firenze non pervenuta secondo il quotidiano. “L’Inter è in testa, lunedì vedremo il Torino, ma non sono queste le vere notizie. Non è ancora una buona Inter, Lukaku si è visto poco, l’Udinese ha ...