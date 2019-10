Frontale tra furgone e bus | pirata della strada fugge dopo incidente ma viene individuato

Dramma a Taranto - due morti e 4 feriti in uno scontro Frontale tra auto : La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di venerdì nel territorio del comune di Massafra, in provincia di Taranto. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, lo scontro è avvenuto probabilmente per una mancata precedenza all'altezza di un incrocio. morti i due conducenti: un uomo e una donna.Continua a leggere

Incidente Frontale a Jesolo : 38enne muore incastrato tra le lamiere - feriti padre e figlio : Incidente stradale a Jesolo (Venezia) nel pomeriggio di giovedì. Un uomo è morto e altre due persone sono rimaste ferite. La vittima è il conducente di una delle due auto coinvolte, un trentottenne romeno che è rimasto incastrato nelle lamiere del veicolo semidistrutto. Inutili i soccorsi del 118.Continua a leggere

LIVE Superbike - GP Argentina 2019 in DIRETTA : gara1 - scontro Frontale tra Rea e Bautista per la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e tv della giornata – Cronaca FP2 – Risultato FP1 – Alex Lowes in Kawasaki nel 2020 – La preview del weekend del GP di Argentina Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-1 del Gran Premio di Argentina 2019 della Superbike. Sul tracciato di San Juan Villicum alle ore 21.00 italiane (le 16.00 locali) andrà in scena la prima manche di questo fine ...

Striscia la Notizia - Morgan rischia grosso : "Tutto sbagliato" - un attacco Frontale ai magistrati : Torna in tv, Morgan, dopo lo sfratto di cui tanto si è parlato la scorsa estate. Lo fa a Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 martedì 8 ottobre, dove viene raggiunto da Valerio Staffelli, il quale è tornato ad indagare sulla vicenda. Oggi Morgan vive in un piccolo appartamento in a

Cosenza - scontro Frontale tra due auto nella notte : muoiono 4 ragazzi - due feriti gravi : Quattro giovani sono morti, mentre altri due sono gravemente feriti dopo un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sulla statale 107 Silana Crotonese, all’altezza del bivio per Rende, nella frazione di Saporito, in provincia di Cosenza. Tra le cause che hanno portato allo scontro frontale tra i due mezzi, le autorità ipotizzano possa esserci l’asfalto scivoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando ...

Drammatico incidente Frontale tra due auto : morti quattro giovani : L'incidente è avvenuto in provincia di Cosenza sulla Statale 107, nel territorio di Rende, tra gli svincoli di Surdo e Piano...

Frontale tra auto nel teramano - due i feriti - uno in condizioni gravi : Teramo - In un incidente Frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale 262 in contrada Ripoli, a Mosciano Sant’Angelo, è stato ferito in modo grave R. A., di 46 anni. Le cause dell'incidente potrebbero risalire al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, le due auto che viaggiavano nell’opposta direzione, lungo la strada che dalla statale 80 porta a Mosciano si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio ...

Lei gli taglia la strada e per un soffio evitano il Frontale : la reazione dell’automobilista è imperdibile : Un incidente sfiorato, poi il diverbio in strada o, peggio, la lite mentre le auto sono ancora in corsa. Per chi è abituato a guidare, sarà successo di vivere una situazione del genere. Il video che viene da Los Angeles, però, ha un finale diverso. Una signora taglia la strada all’incrocio a un automobilista, che sterzando a destra evita il frontale. Quando i due posteggiano i veicoli, e scendono in strada per un confronto, succede quello ...

Lei gli taglia la strada e per un soffio evitano il Frontale : la reazione dell’automobilista è imperdibile : Un incidente sfiorato, poi il diverbio in strada o, peggio, la lite mentre le auto sono ancora in corsa. Per chi è abituato a guidare, sarà successo di vivere una situazione del genere. Il video che viene da Los Angeles, però, ha un finale diverso. Una signora taglia la strada all’incrocio a un automobilista, che sterzando a destra evita il frontale. Quando i due posteggiano i veicoli, e scendono in strada per un confronto, succede quello ...

Drammatico incidente : Dina - 38 anni - muore in uno scontro Frontale. “Stava andando a lavoro”. Tragedia nella provincia italiana : Si è consumato a Taranto, l’ultimo terribile incidente mortale. Una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un terribile schianto frontale mentre era al volante della sua auto. Il dramma si è consumo nella prima mattinata di lunedì 2 agosto, all’altezza dell’ingresso della Palude La Vela, lungo la cosiddetta strada Circumarpiccolo, l’arteria strale che circonda i due seni del Mar Piccolo di Taranto. Erano poco prima ...

Drammatico incidente a Taranto : donna di 38 anni muore in un tragico schianto Frontale : La vittima era al volante della sua auto. quando si è scontrata frontalmente con un'altra utilitaria che viaggiava in senso opposto. Un impatto valentissimo che non le ha lasciato scampo. Soccorsa e trasportata con il massimo codice di urgenza in ospedale, è mota due ore dopo il ricovero a causa dei traumi riportati nello schianto.Continua a leggere

F2 - GP Belgio 2019 : terribile incidente tra Hubert e Correa - schianto contro le barriere e scontro Frontale in pista. Macchina spaccata in due! : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la Macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

Terribile Frontale tra due auto : muore una donna di 47 anni : donna di 47 anni muore nello schianto fra due auto a Visogliano, lo scontro frontale fra i veicoli è avvenuto lungo la strada provinciale 32 vicino a Sistiana. La vittima era al volante di una Fiat Seicento, leggermente feriti i due occupanti del secondo mezzo coinvolto. Incidente mortale nel pomeriggio del 27 agosto poco dopo le 17 a Visogliano, sul Carso triestino. A perdere la vita, nello scontro frontale tra la sua autovettura, una Fiat 600, ...

Scontro Frontale sulla strada provinciale : Marco e Giovanni muoiono sul colpo : Tremendo incidente in tarda mattinata a Laterza, in provincia di Taranto. A perdere la vita Giovanni Tucci, di 40 anni, e Marco Montrone, 31 anni. In gravissime condizioni anche una donna. È di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica mattina, 18 agosto, intorno alla 7 sulla strada provinciale ex 580 che collega Laterza a Ginosa, nel versante occidentale della provincia di Taranto. Nello Scontro, tra una Audi ...