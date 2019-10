Rugby | Mondiali 2019 | Nuova Zelanda-Irlanda 46-14 | tutto facile per gli All Blacks che

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Sembra lontanissimo il 2018, quando per la seconda volta in due anni l’battè gli All. Poco meno di un anno dopo, infatti, a Tokyo non c’è partita e Aaron Smith punisce i verdi due volte nei primi 20 minuti e un pallone perso poco dopo la mezz’ora da Sexton chiude il discorso. Allvincono e ora affronteranno l’Inghilterra in semifinale.subito molto aggressiva nei placcaggi e nei punti d’incontro, poi Mo’unga usa il piede per mettere in difficoltà l’e un avanti volontario di Stockdale al 5′ e Richie Mo’unga va sulla piazzola per i primi punti del match. Brutta testata tra i centri irlandesi e ad averne la peggio è Gary Ringrose che esce temporaneamente per concussion. Fatica tantissimo l’a giocare il pallone, a guadagnare metri, così è sempre laa dominare ...

