La legge sarà riscritta | torna “Alto Adige”

Quarta Repubblica - Telese 'scippa' il portafoglio a Porro : "Ci sono mille euro - tra un po' sarai fuorilegge" : Luca Telese ‘scippa’ in diretta il portafoglio a Nicola Porro. Una gag andata in scena durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica. Il conduttore di In onda, ospite nel programma di Retequattro, utilizza l’episodio come spunto per attaccare i mega evasori fiscali.“Se rubo il tuo portafoglio finisco in carcere con furto aggravato – contesta Telese – se invece qualcuno ruba 250 mila euro all’anno, invece niente, è un innocente. Tutto questo ...

Quarta Repubblica - Telese 'scippa' il portafoglio a Porro : "Ci sono mille euro - tra un po' sarai fuorilegge" : Luca Telese ‘scippa’ in diretta il portafoglio a Nicola Porro. Una gag andata in scena durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica. Il conduttore di In onda, ospite nel programma di Retequattro, utilizza l’episodio come spunto per attaccare i mega evasori fiscali.“Se rubo il tuo portafoglio finisco in carcere con furto aggravato – contesta Telese – se invece qualcuno ruba 250 mila euro all’anno, invece niente, è un innocente. Tutto questo ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà legge nel 2020. No dietrofront - quello lo voleva Berlusconi. Non perdere tempo sul carcere agli evasori” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...

Destiny 2 : le difficoltà Eroe e leggenda di Caccia all'Incubo saranno disponibili a partire da oggi : Due nuove difficoltà per Caccia all'Incubo stanno per essere aggiunte oggi all'interno di Destiny 2, dopo il reset settimanale che si terrà alle 19:00, orario italiano.Caccia all'Incubo è la nuova attività di Ombre dal Profondo: al momento, è possibile giocare solo alla difficoltà Adepto con un livello di Potere raccomandato di 860. Dopo il reset, sarete in grado di giocare a difficoltà Eore e Leggenda, che porterà il livello di Potere a ...

Manovra - cosa ci sarà in legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Giustizia - Bonafede : “Non ci sarà modifica della legge sulla prescrizione. Sul sorteggio per il Csm unica divergenza con il Pd” : “Non c’è tra gli obiettivi la modifica della legge sulla prescrizione, l’obiettivo è quello di approvare la riforma entro il 31 dicembre e di questo sono molto orgoglioso, quando si lavora nell’interesse dei cittadini si trova sempre una piattaforma comune, che chiaramente deve essere discussa con i parlamentari”. Il Guardasigilli M5s Alfonso Bonafede, al termine del vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

In primavera ci sarà il referendum sulla legge elettorale : Il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato un provvedimento per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. È la quinta Regione a farlo, dunque ci sono i requisiti costituzionali per indire la consultazione referendaria per cancellare la quota proporzionale dal sistema elettorale.Continua a leggere

Salvini : in primavera ci sarà il referendum sulla legge elettorale : "Sono contento perché mi è arrivato il messaggio del governatore del Piemonte che è stato approvato dal suo Consiglio regionale il quesito, quindi è ufficiale: in primavera c'e' il referendum sulla legge elettorale". Lo ha detto Matteo Salvini nel suo intervento sul palco della Zena Fest, la festa del partito in corso a Genova. L'obiettivo, ha ribadito l'ex ministro dell'Interno, è tornare al voto con una legge ...

Taglio parlamentari - alla Camera il 7 ottobreDi Maio : "Sarà legge alla faccia di Salvini" : E' la quarta e ultima lettura del ddl che, se verrà approvato senza modifiche (come prevede l'accordo di governo), diventerà legge entro metà ottobre. Delrio: "Il Pd è di parola, noi lo voteremo".

Pensioni : Quota 100 e Opzione Donna saranno nella legge di Stabilità : Il Governo giallo-rosso ha iniziato già a lavorare sui temi che verranno affrontati nella nuova Legge di Stabilità 2020. Dal taglio del cuneo fiscale alla delicata questione delle Pensioni e a misure di welfare; sono questi gli argomenti che dovranno essere discussi e sui quali il Governo Conte-bis dovrà concentrarsi maggiormente per dare una risposta concreta a migliaia di italiani. Sono tante le ipotesi sul tema Pensioni al vaglio ...

Radio Kiss Kiss Napoli -Tosto : “In estate leggevo del paragone Trippier – Di Lorenzo - a fine stagione sarà così” : L’ex difensore azzurro Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del terzino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ricordo quest’estate, quando si faceva il paragone tra Di Lorenzo e Trippier, io spiegavo perché preferivo Giovanni. Trippier valeva 30 milioni ed era già completo, Di Lorenzo solo 10. Ma a fine stagione Di Lorenzo varrà 30 milioni di euro perché sta crescendo tanto. Io rappresentavo Di ...

10 libri da leggere - da cui saranno tratte nuove serie tv : La tendenza delle case di produzione dell'audiovisivo ad adattare libri per il piccolo schermo è letteralmente esplosa insieme all'arrivo delle piattaforme streaming e con la conseguente sovraproduzione di titoli in forma seriale: nonostante non sia un'operazione immune da rischi, tutt'altro, la scelta di creare serie tv a partire da romanzi e racconti è diventata quasi la regola. Avere un'ambientazione già perfettamente costruita, personaggi ...

Governo Conte 2 - Fraccaro : “Reddito e quota 100 non si toccano”. E sull’alleanza con il Pd spiega : “legge di bilancio sarà banco di prova” : “Reddito e quota 100 non si toccano, garantisco”. Così il neo segretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in un’intervista al Corriere della Sera assicura che i soldi per i due provvedimenti, circa 35 miliardi, si troveranno. “Abbiamo dimostrato di essere in grado di individuare coperture solide per le nostre proposte, lo faremo anche stavolta”, ha aggiunto l’esponente del Movimento 5 stelle ...