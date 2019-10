La strage del secondino | Ho ucciso mia moglie e le nostre due figlie

strage di Orta Nova - il collega della guardia giurata : "Nessun segnale". Ma per i vicini era depresso : Era andato regolamrment al lavoro senza insospettire i colleghi Ciro Curcelli, l'uomo che ha ucciso la moglie e le figlie prima di suicidarsi. Solo una vicina denuncia: "Stava tra le nuvole"

Pietro Maso si confessa : alle origini della strage tra Miami Vice e il vuoto : Francesca Bernasconi Il killer che il 17 aprile del 1991 uccise brutalmente i genitori si confessa: "Così decisi di mettere a punto il mio piano" "Don Johnson era il mio guru: così bello, così giovane, così pieno di vita, così diverso, così unico". E Miami Vice, che "proponeva una visione aperta, mai vista" lo isprava nel suo stile di vita. Qui, Pietro Maso ha coltivato la sua follia, in una sorta di edonismo mal compreso, che pone ...

Pietro Maso si confessa : alle origini della strage - tra Miami Vice e un vuoto cosmico Video : Il diciannovenne che massacrò i genitori il 17 aprile 1991 destando un’enorme impressione si confessa al Nove in «Io ho ucciso», raccontando il contesto in cui maturò il suo folle piano

strage in Austria - tra le vittime il portiere 24enne Florian Janny : choc nel mondo dell’hockey : Il giovane portiere Florian Janny aveva giocato la sua ultima partita sabato sera contro l’Asiago, poche ore prima di morire nella casa in Austria della fidanzata Nadine, di diciannove anni. A compiere la Strage l’ex fidanzato di lei, accusato dell’omicidio di 5 persone: ha ucciso i due giovani, il fratello della ex e i genitori.Continua a leggere

Naufragio a Lampedusa - la strage delle donne. E 8 bimbi sono dispersi : Lodovica Bulian La barca con 50 persone si rovescia all'arrivo della Guardia costiera: recuperate 13 salme sono le 2 quando da una motovedetta della Guardia di finanza scendono sul molo quattro migranti, due donne e due uomini appena soccorsi a 6 miglia da Lampedusa. Sembra uno sbarco qualunque, uno come i tanti di questi mesi, di questi giorni, a Lampedusa. Ma questa è una notte diversa. Il maestrale soffia forte, il mare si è ...

La Corte di Cassazione ha negato gli arresti domiciliari a Giovanni Brusca - il mafioso responsabile della strage di Capaci : La Corte di Cassazione ha deciso di non concedere gli arresti domiciliari a Giovanni Brusca, il mafioso e collaboratore di giustizia condannato, tra le altre cose, per l’omicidio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti

strage in questura a Parigi - il killer era radicalizzato ed era già stato segnalato. Il ministro dell’Interno : “Non mi dimetto” : Il funzionario della polizia francese che giovedì 3 ottobre, in questura a Parigi, ha ucciso a coltellate tre poliziotti e una collega, si era convertito all’Islam dieci anni fa ed era stato segnalato alle autorità per aver difeso i terroristi dell’attentato a Charlie Hebdo nel 2015. Nonostante questo, da 20 anni si occupava di informatica per i servizi segreti francesi e aveva accesso a informazioni riservate. Proprio il ministro ...

Trieste - il Questore : “Nei video della sparatoria fasi drammatiche - sfiorata la strage” : “fasi estremamente concitate al tempo stesso drammatiche”. Il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, ha così definito i filmati delle telecamere che hanno ripreso la sparatoria avvenuta venerdì all’interno della questura. fasi che “hanno testimoniato la capacità di risposta dell’apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori“, ...

Il Questore di Trieste : "Poteva essere una strage". Il Gip convalida il fermo dello sparatore : “E’ un dato di fatto”. Così il Questore di Trieste Giuseppe Petronzi replica a chi gli chiede se si è rischiata la strage quando venerdì pomeriggio Alejandro Augusto Stephan Meran ha imbracciato due pistole e negli uffici di via Tor Bardena ha ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, 31 e 34 anni. “Questo è un dato di fatto. Aveva delle armi, all’interno della Questura. ...

La strage del sabato sera sulla 107 : quattro ragazzi morti tra le lamiere : Un terribile incidente stradale avvenuto venticinque minuti dopo la mezzanotte ha provocato la morte di quattro ragazzi. Altri due giovani risultano gravemente feriti nello schianto di stanotte sulla...

Sparatoria in Questura a Trieste - la dinamica della strage : 2 colpi a Rotta - 3 a Demenego : Due colpi di pistola per l’agente Pierluigi Rotta, colpito al lato sinistro del petto e all’addome; tre per l’agente scelto Matteo Demenego, sotto la clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. È il drammatico racconto della Sparatoria che, all’interno della Questura di Trieste, ha portato alla morte dei due poliziotti, malgrado i tentativi di rianimazione dei soccorritori. A ricostruire tutta la vicenda di ...

Le vittime della strage di Las Vegas hanno ottenuto un risarcimento di 735 milioni di dollari dalla catena che possiede il Mandalay Bay Hotel : MGM Resorts International, la catena che possiede il Mandalay Bay Hotel di Las Vegas, l’albergo da cui l’1 ottobre del 2017 un uomo uccise 59 persone e ne ferì più di 800 sparando sulla folla dalla sua camera, risarcirà le vittime

Parigi - la strage del funzionario-modello Cinque i morti dentro la sede della polizia : Anche l’assalitore, che era armato di coltello, è stato a sua volta ucciso. Nel pomeriggio sottoposta a fermo la compagna del killer. Il presidente Macron sul luogo dell’eccidio

Anche Antonino Cinà è indagato per la strage del 1992 in via d’Amelio a Palermo : Antonino Cinà, che fu medico del boss mafioso Totò Riina, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di via d’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino nel 1992. Lo scrive Repubblica, spiegando che si è