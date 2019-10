Ascolti tv | bene Temptation Island Vip ma Montalbano è imbattibile Sempre meglio De

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3%. Bene Stasera Tutto è Possibile (8.8%) : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.06, ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione ...

Ascolti tv USA domenica 6 ottobre - bene Batwoman che insieme a Supergirl rafforza The CW : Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Parte bene Batwoman Ascolti tv USA domenica 6 ottobre – Buon debutto per Batwoman che conquista 1,8 miliomi e 0.5 di rating numeri ottimi per una serie The CW che ha comunque una lunga vita successiva sullo streaming, ma prevedibili considerando il legame con l’universo Arrowverse colonna portante della rete. Nei totali fa registare un +20% rispetto all’esordio di Supergirl dello scorso ...

Ascolti tv 5 ottobre : Alberto Angela supera Amici - bene Silvia Toffanin e L'Eredità : Gli Ascolti tv del giorno sabato 5 ottobre sono stati da poco resi noti, sia relativamente alle trasmissioni della prima serata, sia riguardo alle altre fasce orarie della giornata. In prima serata le reti Rai hanno avuto la meglio, grazie soprattutto ad 'Ulisse - Il piacere della scoperta' presentato dal celebre divulgatore Alberto Angela. Anche se lo share è risultato praticamente pari ad Amici Celebrities, 'Ulisse' è stato guardato da 3,82 ...

Ascolti Tv 1 Ottobre : Le Iene - molto bene il debutto con l’omaggio a Nadia Toffa : Ascolti Tv ieri, martedì 1 Ottobre: Canale 5 guadagna la serata con la Champion, bene Le Iene con l’omaggio a Nadia Toffa Serata caratterizzata da una grande offerta televisiva, quella di ieri, tra fiction, sport e programmi di attualità, politica e approfondimento. Ma andiamo a scoprire in dati auditel, oggi pubblicati con grande ritardo, della […] L'articolo Ascolti Tv 1 Ottobre: Le Iene, molto bene il debutto con l’omaggio a ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 ottobre 2019 : Le Iene partono bene - è boom nel trending topic nel ricordo di Nadia Toffa : Social Auditel 1 ottobre 2019: Le Iene trend mondiale superano nel testa a testa la partita Juventus-Bayern Leverkusen La nuova stagione de Le Iene fa impazzire il trending topic di Twitter. Il ...

Ascolti tv : vola la fiction - crolla «Eurogames» - bene Arbore su Raidue : Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Eurogames, il ritorno di Giochi senza frontiere su Canale 5Al debutto, Eurogames ha saputo convincere (anche) gli scettici, chi credeva che la riedizione di Giochi senza frontiere sarebbe stato un circo ...

Ascolti TV USA martedì 24 settembre - sempre in forma This is Us bene anche New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 24 settembre record negativo per The Conners Ascolti tv USA martedì 24 settembre – Il premio strategia va probabilmente a Fox che con lo spostamento al martedì di The Resident ed Empire consolida la serata facendo crescere la media rispetto alla scorsa stagione. Tanto, inutile ribadirlo ogni volta, saranno streaming e Ascolti differiti a decidere le sorti dei vari show, l’importante è consolidare le serate e ...

Ascolti Tv Martedì 24 settembre : La strada di casa (17.5%) - Cado dalle Nubi (13.4%) - bene Italia 1 : Ascolti Tv Martedì 24 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) La strada di casa 2 1a Tv- Rai 1 – 3.953 milioni e 17.5% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Cado dalle Nubi – Canale 5 – 1.910 milioni e 13.4% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Logan – The Wolverine 1a Tv- Italia 1 – 1.654 milioni e 8% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani ...

Ascolti Tv USA lunedì 23 settembre : Bene 9-1-1 - discreti i debutti delle nuove serie : Ascolti tv USA lunedì 23 settembre Ascolti tv USA lunedì 23 settembre – Il 23 settembre è la data scelta dai canali in chiaro americani per far partire la stagione televisiva, di conseguenza torna l’appuntamento quotidiano con gli Ascolti. Vediamo un po’ come è andata la serata di ieri (spoiler: un po’ tutto uguale, tranne qualche sorpresa). Partiamo da FOX, che da quest’anno è un network indipendente visto che ha ...

Ascolti tv 23 settembre : risale Temptation Island Vip - bene De Martino : Ascolti tv ieri lunedì 23 settembre 2019: bene la terza puntata di Temptation Island Vip Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti ha vinto di nuovo. L’ennesima replica della fiction Rai si è aggiudicata la serata degli Ascolti tv di lunedì 23 settembre 2019. La puntata è stata seguita da 4.733 milioni di telespettatori con il […] L'articolo Ascolti tv 23 settembre: risale Temptation Island Vip, bene De Martino proviene da Gossip ...

Ascolti Tv Lunedì 23 settembre - Montalbano a 4 - 7 milioni - bene Rambo su Italia 1 : Ascolti Tv Lunedì 23 settembre (articolo in aggiornamento) Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano – Rai 1 – 4.733 milioni e 20.9% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – 3.034 milioni e 19.4% (ma dalle 21:45) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Rambo – Italia 1 – 1.695 milioni e 7.1% 15-64 ...

Ascolti tv sabato 21 settembre 2019 : parte bene Amici Celebrities : Ascolti tv del 21 settembre 2019: chi ha vinto la sfida del sabato sera La sfida agli Ascolti tv di sabato 21 settembre 2019 è stata vinta da Canale 5, ma non di molto. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Amici Celebrities, una nuova scommessa della rete e Maria De Filippi […] L'articolo Ascolti tv sabato 21 settembre 2019: parte bene Amici Celebrities proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 18 settembre : l’esordio di Rosy Abate 2 batte A casa tutti bene di Muccino : La regina di Palermo torna e mette subito le cose in chiaro: la prima puntata di Rosy Abate 2 con Giulia Michelini vince il prime time consegnando a Canale 5 la prima serata di mercoledì 18 settembre con 3.544.000 telespettatori e uno share del 17,14%. Rosy Abate 2, le immagini della seconda serie con Giulia Michelini Giulia Michelini è Rosy AbatePaola Michelini è ReginaVittorio Magazzù è ...

Ascolti Tv Mercoledì 18 settembre - Rosy Abate 3 - 5 milioni - A Casa Tutti Bene 3 - 1 milioni : Ascolti Tv Mercoledì 18 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rosy Abate 2 1a Tv- Canale 5 – 3.544 milioni e 17.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln A Casa Tutti Bene – Rai 1 – 3.169 milioni e 14.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chi l’ha visto? – Rai 3 – 1.642 milioni e 8% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 ...