Roma | Agenzia per controllo e qualità | “In calo tutti i 18 servizi pubblici | si salva

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Il fondo lo si tocca con l’igiene urbana, ovvero la gestione dei rifiuti e la pulizia delle strade. Ilo idrico è quello che merita il voto più alto dopo le difficoltà delle estati passate, ma il’ultimo rapporto dell’per ile laconsegna all’amministrazione guidata da Virginia Raggi molti spunti di riflessione: nella percezione deini sono complessivamente ini 18diCapitale. Il giudizio medio dei cittadini non raggiunge la sufficienza dal 2014 e quest’anno addirittura peggiora, scendendo dal 5,33 dello scorso anno a 5,3 del 2019: a pesare – si legge nella 12ª edizione dell’indagine presentata oggi – sono soprattutto i voti attribuiti al trasporto pubblico di superficie (4,1 per autobus e tram, mentre nel 2018 era 4,4) e alla raccolta rifiuti e pulizia delle strade, ...

Agenzia_Ansa : Roma, maxi scontrino per due spaghetti: oltre 400 euro per la pasta al cartoccio a due turiste giapponesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Aggressione razzista, due ragazzi picchiano un migrante Vicino a #Roma avevano dei bastoni. Arrestato un 18enne e d… - Agenzia_Ansa : Tenta lo stupro di una donna in chiesa a Villanova di Guidonia vicino Roma. L'uomo è stato fermato grazie all'allar… -