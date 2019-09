Venticinque anni senza Moana

Fonte : agi

(Di domenica 15 settembre 2019) La donna 'piu' bella del mondo', il sogno erotico degli italiani che ha contribuito in maniera significativa a cambiare i costumi e la morale dell'Italia a cavallo tra gli'80 e '90,Pozzi, se ne andava 25fa, il 15 settembre 1994. Una morte improvvisa, inattesa e sotto certi versi misteriosa, comunicata dai familiari dopo due giorni (fatto che la accomunò mediaticamente alla morte di uno dei più importanti filosofi del '900, Karl Popper, scomparso il 17 settembre 1994) e dopo che il suo corpo era già stato cremato. Star incontrastata del circuito hard e simbolo di trasgressione e progresso nell'Italia dominata dalla Dc e dalla cultura cattolica, l'attrice si mosse in una Penisola alle prese con la fine della prima Repubblica e in quel periodo di cambiamento riuscì ad affermarsi oltre che per la bellezza, per le capacità di pensiero e lo stile ...

